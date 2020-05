Mercato e sistema di gioco: per Fonseca è l’ora delle scelte

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per Paulo Fonseca è arrivato il momento delle scelte, racconta oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri). Sia su come sistemare la difesa e quindi su come modificare il sistema di gioco, che su come agire sul prossimo mercato.

Nell’immediato il tecnico portoghese sembra orientato a proporre una difesa a 3, magari alternandola con quella a 4. Ovviamente questa scelta avrà impatti sulle prossime strategie di mercato, con giocatori come Fazio e Jesus che potrebbero tornare ad essere utili con questo modulo.

Chi invece potrebbe diventare meno importante da questo nuovo sistema di gioco potrebbero essere Under e Kluivert, che inevitabilmente finirebbero sul mercato. Inoltre Fonseca deve dare un input chiaro su come dovrà essere allestita la prossima rosa della Roma: meglio costruire un instant team o proseguire sulla linea giovane?

A quanto sembra il portoghese preferisce giocatori esperti, e non è un caso che le sue richieste siano state le conferne di Mkhitaryan e Smalling oltre agli acquisti dei parametri zero Pedro, Vertonghen e Bonaventura. Discorso logico per un allenatore che ragiona sui 2-3 anni di permanenza in un club e che ha dichiarato di voler provare a vincere in questo arco temporale. Ma così il club rischia di ritrovarsi una squadra “vecchia” e un monte ingaggi alto: sarà d’accordo?

Fonte: Corriere della Sera