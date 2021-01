Mercato Roma, Fonseca chiede un terzino già pronto

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il mercato di gennaio stenta a prendere quota. La prima metà del mese se n’è già andata, restano solo due settimane circa per poter operare qualche cambiamento, e la sensazione è che tutto succederà negli ultimi giorni di calciomercato.

Per l’attacco il favorito, scrive oggi Il Tempo (F. Biafora) resta Stephan El Shaarawy, che sta trattando ormai da giorni la rescissione con lo Shangai. Le cose però vanno per le lunghe e non sembra così semplice accordarsi con il club cinese. La Roma aspetta, l’alternativa è Bernard, il cui agente in questi giorni è a Liverpool per parlare del suo futuro con l’Everton.

Da capire invece quale sarà l’obiettivo finale della Roma per il ruolo di terzino destro: si parla molto di Montiel e Celik, ma anche dei giovani Soppy e Omeragic. Stando a quanto racconta Il Tempo, Fonseca ha chiesto a Tiago Pinto un rinforzo più esperto e non un giovane da sgrezzare: questo lascerebbe in corsa l’argentino del River oltre al turco del Lille.

Fonte: Il Tempo