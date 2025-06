Mercato Roma: Nelsson saluta, per Gourna si tratta. E in attacco c’è Krstovic

La Roma di Gian Piero Gasperini comincia a prendere forma. Tra scadenze, ritorni e nuove valutazioni, la dirigenza è al lavoro per ridisegnare la rosa giallorossa, a partire dal centrocampo e dall’attacco.

Nelsson ai saluti, Gourna in trattativa

Victor Nelsson non farà parte del nuovo corso romanista. Il difensore danese, arrivato in prestito dal Galatasaray, è destinato a rientrare in Turchia: è scaduto il termine per esercitare il diritto di riscatto da 10 milioni più 2 di bonus e il club ha deciso di non confermarlo.

Diversa, invece, la situazione di Lucas Gourna-Douath. Anche per lui sono passati i termini del riscatto fissato a 19,6 milioni, ma la Roma non intende lasciarlo andare: Gasperini lo stima molto e il centrocampista francese è ritenuto una pedina utile per il progetto. Sono in corso contatti con il Salisburgo per trovare una nuova formula che ne consenta la permanenza.

Caccia al numero 9: piace Krstovic, resta viva l’opzione Lucca

Il vero nodo del mercato, però, è l’attacco. Oltre a Dovbyk e Shomurodov, in rosa tornerà anche Tammy Abraham dopo l’anno in prestito al Milan. Ma nessuno dei tre è considerato il centravanti titolare della prossima stagione: Gasperini li valuterà nel ritiro, ma la sensazione è che si cerchi un profilo diverso per guidare l’attacco.

Due i nomi caldi: Lorenzo Lucca dell’Udinese e Nikola Krstovic del Lecce. Il montenegrino è seguito con attenzione da tempo e la Roma ha intensificato i monitoraggi, anche se il club salentino lo valuta tra i 25 e i 30 milioni. Lucca resta un’alternativa gradita al tecnico.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport