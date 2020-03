Mezza Serie A rinviata, Marotta furioso: “Il campionato così è falsato. E ora può saltare”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Beppe Marotta è una furia. L’aria del rinvio di Juventus-Inter (e delle altre partite) l’aveva fiutata venerdì sera. E ieri è sbottato, affermando che la vicenda è stata affrontata male e con troppa leggerezza.

Secondo l’a.d. nerazzurro andava gestita con tempistiche diverse, per evitare certe allusioni. Nello specifico si è lamentato della mancata convocazione di un consiglio di Lega straordinario prima della decisione del presidente Dal Pino che ha deciso senza interpellare nessuno.

E il campionato rischierebbe di non concludersi se dovessero saltare altre partite, racconta Marotta. Che poi si chiede: “Perché è stata decisa la data di Juventus-Inter prima di quella di Inter-Sampdoria? In base a quale principio?”.

Ma non finisce qui. Per il dirigente dell’Inter il campionato così sarebbe falsato, basti pensare alle squalifiche e agli infortuni. Oltre agli aspetti psicologici di una squadra penalizzata dalla nuova classifica. Niente a che vedere con Lotito, però: per Marotta il presidente della Lazio è dispiaciuto dei rinvii.

