Mezzo mondo a bocca aperta per le “follie” romaniste

AS ROMA NOTIZIE – Due volte nella stessa stagione ha veramente dell’incredibile, e la notizia è finita per fare il giro del mondo. Dopo il disastro di Verona, scrive oggi Il Tempo (F. Schito), arriva quello contro lo Spezia dove sono stati effettuati sei cambi.

Nonostante la perplessità di alcuni giocatori, Lorenzo Pellegrini in primis. Proprio sul dubbio del numero 7 ha titolato Marca: “La storia del sesto cambio della Roma: Siamo sicuri che si può fare?“. A sottolineare il disastro ci ha pensato anche L’Equipe: “L’enorme errore della Roma: sei cambi al posto di cinque contro lo Spezia“.

Rincara la dose il Daily Mail: “La Roma dà il via alle indagini dopo aver fatto TROPPE sostituzioni: con il tecnico Fonseca all’oscuro che fosse permesse di fare cinque cambi e non sei.. è la seconda volta che mandano all’aria la regolarità delle partita in questa stagione!“. Record, ESPN, CBS Sports altri canali di riferimento che non hanno perdonato l’errore alla Roma.

Fonte: Il Tempo