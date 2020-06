Milan-Roma 2-0, le pagelle dei quotidiani: Zappacosta si squaglia, Pellegrini è una delusione. Pochissime le sufficienze

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non basta un buon Mirante a evitare il tracollo, l’ennesimo della stagione, alla Roma. Per i giornali oggi in edicola è solo il portiere a salvarsi dallo squallore generale visto ieri in campo a San Siro, dove i giallorossi sono stati battuti 2-0 da un Milan più convinto.

Le insufficienze si sprecano: malissimo tutti, da Spinazzola a Kluivert, da Cristante a Dzeko. Per trovare qualche sufficienza, tolto Mirante, bisogna cercare col lanternino: il Corriere della Sera dà un 6,5 a Mkhitaryan così come a Veretout, salvati anche dalla Gazzetta dello Sport e da Il Romanista, il più generoso di tutti con delle sufficienze anche a Smalling e Mancini. Bocciato Fonseca: per tutti è da 5.

IL TEMPO (AUSTINI)

Mirante 6; Zappacosta 4, Mancini 5,5, Smalling 5, Spinazzola 4,5; Cristante 5,5, Veretout 5,5; Mkhitaryan 5,5, Pellegrini 4,5, Kluivert 4,5; Dzeko 5. Subentrati: Perez 5, Perotti 5, Pastore 5, Diawara 5, Kalinic 5. Allenatore: Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Mirante 6; Zappacosta 4,5, Mancini 5,5, Smalling 4,5, Spinazzola 5; Cristante 5, Veretout 5,5; Mkhitaryan 5,5, Pellegrini 5, Kluivert 5,5; Dzeko 5. Subentrati: Perez 5, Perotti 5, Pastore 4,5, Diawara 4,5, Kalinic 5. Allenatore: Fonseca 5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Mirante 6,5; Zappacosta 4, Mancini 5,5 Smalling 5,5, Spinazzola 5,5; Cristante 5,5, Veretout 6,5; Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 5,5, Kluivert 5; Dzeko 5,5. Subentrati: Perez 5, Perotti 5, Pastore 5, Diawara 4,5, Kalinic 5. Allenatore: Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (D’UBALDO)

Mirante 6,5; Zappacosta 4,5, Mancini 5,5, Smalling 5, Spinazzola 5,5; Cristante 5,5, Veretout 6; Mkhitaryan 5,5, Pellegrini 5, Kluivert 5,5; Dzeko 5. Subentrati: Perez 5, Perotti 5,5, Pastore SV, Diawara 5, Kalinic 5. Allenatore: Fonseca 5.

LA REPUBBLICA (CURRO’)

Mirante 6,5; Zappacosta 5, Mancini 5, Smalling 6, Spinazzola 5,5; Cristante 6, Veretout 6; Mkhitaryan 6, Pellegrini 5,5, Kluivert 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Perez 5, Perotti 5,5, Pastore SV, Diawara 5, Kalinic 5. Allenatore: Fonseca 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (MASALA)

Mirante 6,5; Zappacosta 4,5, Mancini 5,5, Smalling 5,5, Spinazzola 6; Cristante 5,5, Veretout 6,5; Mkhitaryan 6, Pellegrini 5,5, Kluivert 5; Dzeko 5,5. Subentrati: Perez 5,5, Perotti 5,5, Pastore SV, Diawara 5, Kalinic 5. Allenatore: Fonseca 5.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Mirante 6,5; Zappacosta 4,5, Mancini 6, Smalling 6, Spinazzola 5,5; Cristante 6, Veretout 6,5; Mkhitaryan 6, Pellegrini 5, Kluivert 5; Dzeko 5,5. Subentrati: Perez 5, Perotti 5, Pastore SV, Diawara SV, Kalinic 5. Allenatore: Fonseca.

TUTTOSPORT (PASQUINO)

Mirante 6,5; Zappacosta 4,5, Mancini 5, Smalling 5, Spinazzola 5; Cristante 5, Veretout 6; Mkhitaryan 5,5, Pellegrini 5, Kluivert 5,5; Dzeko 4,5. Subentrati: Perez 5, Perotti 5, Pastore 5, Diawara 5, Kalinic 5. Allenatore: Fonseca 5.