Milik gela la Roma: no ai giallorossi, vuole la Juve. E Dzeko resta in bilico

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Arkadiusz Milik sembra chiudere ogni discorso in piedi con la Roma, dicendo no (per il momento) all’ipotesi di un trasferimento in giallorosso. Lo rivela in questi minuti il giornalista Matteo De Santis de La Stampa con un tweet apparso sul popolare social network.

L’attaccante polacco, che oggi alcuni giornali come la Gazzetta e il Corriere dello Sport accostavano alla Roma in caso di partenza di Dzeko, non considera l’interesse del club capitolino nei suoi confronti, molto più attratto dalle avances della Juventus. Ma siamo ancora alle battute iniziali del mercato e lo scenario può cambiare.

#Milik ha già fatto sapere che per ora non considera soluzione #AsRoma: ha in testa Juve (ha già accordo a 5 milioni). Poi tutto può sempre cambiare. Il vero punto è: una Roma senza Champions può permettersi i 7,5 milioni fissi più 500mila di bonus di #Dzeko fino al 2022? — Matteo De Santis (@matteodesant) July 14, 2020

Resta in dubbio la permanenza di Dzeko alla Roma: sul calciatore bosniaco hanno manifestato, direttamente o indirettamente, interesse tre squadre italiane. Tra queste ci sono di sicuro Inter e Juventus. I giallorossi, in difficoltà finanziarie, difficilmente potranno permettersi lo stipendio del bosniaco, che attualmente percepisce 7,5 milioni fissi più 500mila di bonus fino al 2022.