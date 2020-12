Milik-Roma, si può a giugno: giallorossi prima scelta del polacco se parte a zero

AS ROMA NEWS – Arkadiusz Milik e la Roma, una storia cominciata in estate e che potrebbe non essere ancora finita. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), il giocatore potrebbe avere ancora i giallorossi nel destino.

Tutto dipenderà da quanto accadrà nel mercato di gennaio: l’Ateltico Madrid sta infatti cercando di acquistare il polacco in questa sessione invernale, e ha proposto 6 milioni di euro al Napoli, che ha rispedito al mittente la prima offerta. De Laurentiis infatti chiede 15 milioni più bonus.

La Roma osserva, e spera. Se l’attaccante polacco, che si libererà a zero a giugno, non dovesse muoversi a gennaio, quella romanista è attualmente la prima scelta per il mercato estivo.

Fonte: Il Tempo