Mkhitaryan al bivio: l’armeno verso l’addio alla Roma, Raiola tratta col Milan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Dzeko. Anche il suo gemello del gol, Henrikh Mkhitaryan, è indeciso se restare alla Roma o meno la prossima stagione, quando sulla panchina siederà Josè Mourinho.

Un allenatore con cui Micki ha avuto dei problemi in passato, e che spingono l’armeno a guardarsi intorno. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza), Mkhitaryan è più per un addio alla Roma che per una permanenza.

Conferma anche l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), che aggiunge come il suo agente, Mino Raiola, stia trattando il trasferimento dell’armeno al Milan. Il calciatore ha 10 giorni da oggi per decidere, poi scatterà il rinnovo automatico con la Roma

Sono in tanti comunque che l’anno prossimo saluteranno: andrà via Bruno Peres, in scadenza, così come Juan Jesus e Mirante. Tiago Pinto proverà poi a liberarsi di Fazio, Pastore e Carles Perez. Ma cedere gli esuberi sarà come al solito un lavoro molto complicato.

Fonte: La Repubblica / Leggo