MKHITARYAN: “C’è frustrazione, siamo stati superiori alla Juve. Il rigore? Bisognava far finire l’azione prima di fischiare”

NOTIZIE ROMA CALCIO – parla a DAZN al termine di Juventus-Roma. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Allianz Stadium:

L’anno scorso facevate più fatica in queste partite, su cosa potete migliorare?

Siamo frustrati, siamo stati la squadra migliore oggi, abbiamo creato tante occasioni per segnare. Non abbiamo potuto fare di più per finalizzare le azioni. Sappiamo che possiamo fare meglio e vincere le partite successive.

Quanto ve l’ha complicata l’infortunio di Zaniolo?

E’ un giocatore importante per noi e per la squadra, non posso dire che era preoccupato, l’abbiamo visto fiducioso, vedremo nei prossimi giorni che ha speriamo non ci sia nulla di grave perché ci aiuta tanto nelle partite.

Sei stato coinvolto nell’episodio del calcio di rigore…

L’unica cosa che posso dire è perché non possono aspettare di finire l’episodio? Perché quando c’è fuorigioco fischiano dopo 6/7 secondi e lasciano finire l’azione qui invece no. Finito l’episodio e poi si fischia rigore. Tutti hanno visto che è successo.