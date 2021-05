Mkhitaryan ha deciso: resta alla Roma. Gli agenti nella Capitale per chiudere l’accordo biennale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Henrikh Mkhitaryan resterà alla Roma. Lo rivela in questi minuti il giornalista Alfredo Pedullà tramite il proprio sito di riferimento.

L’armeno ha rotto gli indugi e ha deciso di rinnovare per altri due anni il suo contratto con il club giallorosso. L’attaccante già dopo lo Spezia aveva fatto cadere gli ultimi dubbi sulla sua permanenza con delle dichiarazioni molto chiare in tal senso.

Gli agenti di Mkhitaryan sono attesi nella Capitale nelle prossime ore per chiudere l’accordo con la Roma e firmare il biennale che lo legherà al club giallorosso fino al 2023.

Nei giorni scorsi si era messo in forte dubbio la permanenza dell’armeno nella Capitale visto il suo rapporto complicato con Mourinho in passato, ma lo Special One sembra aver dato il via libera al rinnovo di Mkhitaryan.

Fonte: alfredopedulla.com