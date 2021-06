Mkhitaryan, il lungo silenzio e poi l’apertura. Ancora nessuna firma con la Roma, ma c’è ottimismo: le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il giallo Mkhitaryan non si è ancora completamente sciolto, ma la permanenza dell’armeno in giallorosso sembra essere molto più vicina dopo una giornata convulsa, che si è conclusa con l’apertura del giocatore a rinnovare il suo contratto con la Roma.

Stando a quanto scrivono oggi i giornali, Mkhitaryan non ha ancora firmato il prolungamento biennale proposto da Tiago Pinto da 3,5 milioni a stagione ma nella tarda serata di ieri ha rotto gli indugi e spezzato quel silenzio che durava da mesi davanti al rinnovo avanzato dalla Roma.

La mancata risposta dell’armeno aveva creato più di qualche dubbio in casa giallorossa, poi l’ultimatum del club che ha ricevuto l’apertura quando anche Tiago Pinto sembrava nutrire ormai poche speranze. Mkhitaryan avrebbe potuto liberarsi dalla Roma comunicando la volontà di esercitare una clausola presente nel suo contratto entro la giornata di ieri, ma anche il silenzio davanti all’offerta capitolina sarebbe stato un segnale di addio.

Contrariamente a quanto era trapelato nei mesi scorsi, scrive Il Tempo, il rinnovo del contratto dell’armeno non sarebbe scattato in automatico. La sensazione, aggiunge Il Messaggero, è che il giocatore, consigliato dal suo procuratore Mino Raiola, stesse attendendo il concretizzarsi di altre offerte senza volersi precludere una permanenza in giallorosso, qualora sul piatto non fosse arrivato nulla di particolarmente interessante.

Ieri Mino Raiola era a Milano, rivela il Corriere della Sera, ed ha provato ad offrirlo a Juventus e Inter ma al momento con entrambe le squadre non ci sono le condizioni giuste.

Ora Mkhitaryan e il suo agente studieranno nel dettaglio il biennale della Roma, e poi, se non ci saranno altre sorprese, arriverà la firma del prolungamento. Non è da escludere che già nella giornata di oggi possa arrivare l’atteso comunicato a chiudere la vicenda.

