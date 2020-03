Monchi: “A Roma sono stato lasciato solo per mesi, nessuno si è preoccupato di aiutarmi”

AS ROMA NEWS – A pochi giorni dalla sfida di Europa League contro la Roma, l’ex ds giallorosso Monchi, tornato al Siviglia dopo l’esperienza nella Capitale, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a riguardo:

«L’avventura alla Roma? Per mesi sono stato lasciato solo. Quando ho accettato la proposta, ho anche accettato di cambiare habitat, lasciando la famiglia qui. Ci ho messo quattro mesi a capire solo dove fossi capitato.

Tutti dicevano: “Lui è Monchi, è bravissimo, in fondo ha solo cambiato ufficio”. In realtà per quattro mesi nessuno si è preoccupato di aiutarmi come persona. E non è stato facile».

(Gazzetta.it)