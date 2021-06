Mou chiede quattro acquisti. Frenata Xhaka

AS ROMA NEWS – La lista della spesa che Mourinho ha presentato ai Friedkin è ormai delineata: quattro acquisti, uno per reparto. Tiago Pinto è al lavoro per accontentarlo, ma siamo appena alla metà di giugno, e il mercato è ancora molto lungo.

Per questo a Trigoria non hanno intenzione di bruciare i tempi, col rischio di strapagare i calciatori. Quattro rinforzi: si comincia dal portiere e si finisce all’attaccante, passando per un difensore (possibilmente mancino, che possa giocare eventualmente anche a sinistra) e un centrocampista.

Queste le priorità, poi ovviamente inciderà anche l’eventuale mercato in uscita. Se per la porta Rui Patricio, resta il favorito, non ci sono indicazioni chiare sul centrale di difesa, forse l’ultimo tassello che andrà riempito. A centrocampo l’indiziato numero uno è Granit Xhaka, che sembra ancora essere molto vicino alla Roma.

L’accordo col giocatore è totale, ma non quello con l’Arsenal: Tiago Pinto è arrivato a offrire 14-15 milioni più bonus, una cifra giudicata insufficiente dai Gunners. L’impressione è che alla fine l’affare si farà, ma c’è da segnalare una frenata sui tempi dell’operazione.

Discorso diverso per l’attaccante, il colpo che può accendere le fantasie dei tifosi: con Belotti la trattativa è ferma, con Cairo che spara altissimo. Dopo l’Europeo scenderà a più miti pretese. Ma occhio alle alternative: Patson Daka, ma anche Alexander Isak potrebbero essere le mosse a sorpresa di Pinto.

Giallorossi.net – G. Pinoli