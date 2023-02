Mou col problema irrisolto delle seconde linee

AS ROMA NEWS – La pagina nera scritta ieri e destinata a finire nel libro dei flop peggiori della nostra storia, che purtroppo non è la prima e non sarà nemmeno l’ultima, non ha un unico colpevole.

L’allenatore ha le sue responsabilità, e non tanto quello di aver pensato di fare turn over (scelta operata anche dalla Cremonese) ma per aver fatto giocare tanti (ex) Primavera che hanno dimostrato di non essere pronti per il grande salto.

Tahirovic ha un buon piede, ma non incantava nemmeno in Primavera ed è un giocatore ancora tutto da strutturare. Volpato ha talento, come tantissimi altri dieci mancini passati nel corso degli anni per le primavere giallorosse, ma solo quello non basta. Bove, il “cane ammalato” come lo ha definito Mourinho, è forse quello più pronto, ma non è un caso che il suo apprendistato nella prima squadra sia iniziato l’anno scorso.

Al momento il talento migliore proveniente dal settore giovanile è Zalewski, ma lui, nonostante debba ancora crescere sotto diversi aspetti, ormai deve essere considerato a tutti gli effetti un titolare della Roma. Il problema di questa squadra sono invece le cosiddette seconde linee, quei giocatori che dovrebbero far ruotare con serenità i titolari senza che se ne senta troppo il contraccolpo.

Rui Patricio non ha riserve (Svilar è già stato bocciato), Celik è di per sé una seconda linea eletta a titolare per necessità (prima era Karsdorp il terzino di ruolo), Smalling è un giocatore che quando manca trasforma tutta la difesa nella brutta copia di quella abituale: chiedere a Kumbulla, uno che sembra sempre sul punto di crescere, per poi confermare i tanti dubbi sulla sua reale forza.

Il centrocampo, orfano di Wijnaldum, dipende mortalmente dalla qualità di Matic, che però ha gli anni che ha e non può giocare più di una partita a settimana, e dalla sapienza tattica di Cristante (ma con altri evidenti limiti): dietro di loro c’è il vuoto. A sinistra Spinazzola è più dentro l’infermeria che fuori, e comunque non sembra essere più il giocatore di una volta. In attacco Mou ha perso Zaniolo, ma ha ritrovato El Shaarawy, a cui però chiede spesso e volentieri di fare l’esterno di sinistra per mancanza di alternative nel ruolo.

Solbakken è ancora un oggetto misterioso, e Belotti ha deluso parecchio le aspettative: lui sì che sarebbe dovuto essere più di un rincalzo di lusso, e invece, complici i problemi fisici, Mou ha dovuto spesso e volentieri inventarsi soluzioni alternative come Zaniolo prima punta. E arriviamo al tema Pellegrini, un giocatore a cui si chiede (e ci si aspetta) troppo e che non somiglia nemmeno vagamente al calciatore apprezzato lo scorso anno.

Spremuto all’inverosimile, praticamente sempre in campo, anche quando non è in condizioni di giocare, l’equilibratore tra centrocampo e attacco non ha doppioni in rosa. Ed è per questo che Mourinho lo schiera tutte le volte che può, finendo però per esporlo a brutte figure.

Gli errori fatti in sede di mercato pesano, e tanto: Vina è stato costretto ad espatriare, Shomurodov a traferirsi in prestito allo Spezia, Camara non gioca più nemmeno cinque minuti (Mou ha parlato di problemi fisici, ma ormai sono settimane che si allena in gruppo), Solbaken, come detto, non sembra aver fatto particolarmente colpo nel cuore di Mou, e Celik, l’unico calciatore per il quale si è speso qualcosa la scorsa estate, appare un terzino con dei limiti evidenti.

Un problema difficilmente risolvibile ora che la Roma dovrà affrontare il doppio impegno settimanale con la ripartenza dell’Europa League. E se davvero l’obiettivo fondamentale da raggiungere per dare ossigeno ai conti del club è il quarto posto, forse sarebbe stato più saggio fare turn-over contro il Salisburgo che non ieri contro la Cremonese.

Giallorossi.net – F. Turacciolo