Mou ha scelto casa: ecco dove andrà ad abitare a Roma

NOTIZIE AS ROMA – Sono questi i giorni di Josè Mourinho a Roma: lo Special One è atteso per i primi di luglio nella Capitale.

In attesa di capire come e quando sarà presentato a tifosi e stampa, il portoghese ha individuato anche la casa dove andrà a vivere con la sua famiglia. Stando a quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Mourinho ha deciso di abitare nel centro di Roma.

Il traffico non lo spaventa, e così Mou dovrebbe finire al secondo piano di Palazzo Taverna, tra Castel Sant’Angelo e Piazza Navona. Non lontano, tra l’altro, da casa di Daniele De Rossi.

Fonte: Gazzetta dello Sport