Mourinho sulle tracce di Garcia: ecco chi deve battere per fare la storia

NOTIZIE AS ROMA – “Mou sulle tracce di Garcia“, titola oggi Il Tempo (E. Zotti). Con la vittoria sul CSKA Sofia, lo Special One ha centrato la sesta vittoria consecutiva.

L’obiettivo è chiaramente quello di non fermarsi e continuare a pensare partita per partita, ma è difficile credere che l’idea di prendersi anche il primato di Garcia, vittorioso per 10 partite consecutive, non stia stuzzicando Mourinho.

Per eguagliare il record di Garcia è necessario rimanere a punteggio pieno almeno fino al primo ottobre: se quel giorno i giallorossi avranno battuto Verona, Udinese, Lazio e gli ucraini dello Zorya, vorrà dire che la missione sarà stata portata a termine.

Se tutto dovesse andare per il verso giusto, la gara del 3 ottobre contro l’Empoli (prima della sosta) sarebbe l’ultimo ostacolo da superare per entrare definitivamente nella storia.