Nainggolan: “A Roma è difficile, ogni anno partono 4-5 giocatori per prenderne di nuovi”

AS ROMA NEWS – Radja Nainggolan ha colto l’occasione del match contro la Roma per tornare a parlare della sua avventura in giallorosso e di come il club avesse la brutta abitudine di cedere ogni anno 4-5 giocatori per prenderne di nuovi.

Questo il Radja-pensiero riportato oggi da Il Messaggero: “Roma è parte della mia vita, per i giallorossi ho sempre dato tutto. Fa sempre un certo effetto giocarci contro. A Roma è difficile perché ogni anno prendevamo 4-5 giocatori nuovi e altri 4-5 partivano.

Quest’anno lo stesso. Non so chi sarà il nuovo presidente, non sto più lì. Certamente la Roma è di nuovo in costruzione, adesso vediamo chi riusciranno a prendere e chi andrà via”.

Fonte: Il Messaggero