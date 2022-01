Nandez resta in bilico, la Roma ci pensa ancora

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Non sarà il centrocampista che Mou e Pinto hanno in mente per rinforzare la mediana della Roma, ma il nome di Naithan Nandez in ottica giallorossa non va dimenticato da qui alla fine del mercato invernale.

Il giocatore uruguagio vuole lasciare il Cagliari a ogni costo, ma al momento mancano pretendenti serie al suo acquisto. Il Torino nei giorni scorsi sembrava essere la principale indiziata, ma i soldi di stipendio richiesti dal calciatore hanno spaventato Cairo e l’affare sembra essersi raffreddato. Occhio al Napoli, per ora però piuttosto timido sul giocatore.

Ed ecco allora spuntare la Roma, a caccia di un ultimo rinforzo prima della fine di gennaio: il giocatore piace a Trigoria, anche se non rispecchia per caratteristiche il mediano di cui avrebbe bisogno Mourinho. Nandez infatti è un altro centrocampista box-to-box, un giocatore in grado di giocare da intermedio di un centrocampo a tre ma anche da esterno in quello a cinque.

Nonostante questo l’acquisto del giocatore stuzzica Tiago Pinto: l’affare potrebbe avvenire solo in prestito con diritto di riscatto. La Roma vorrebbe inserire Diawara nella trattativa, ma al momento l’ipotesi appare molto complicata. Come già detto in tempi non sospetti, Nandez è un giocatore che piace. Gli incastri giusti da trovare sono tanti, ma la pista è da tenere d’occhio.

Giallorossi.net – G. Pinoli

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!