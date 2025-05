“Non infangate la nostra storia”: striscione contro Gasperini, i tifosi si spaccano sul tecnico dell’Atalanta

Un messaggio chiaro, inequivocabile. Prima del fischio d’inizio di Roma-Milan, un gruppo di tifosi ha esposto fuori dall’Olimpico uno striscione dal tono netto: “Rispettate la nostra storia. Non portate quella m** di Gasperini a Trigoria”.

Una presa di posizione forte, rivolta alla società, che suona come un avvertimento in vista delle decisioni future. Gian Piero Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta, è infatti uno dei nomi accostati con maggior insistenza alla panchina giallorossa per la prossima stagione.

Il suo profilo divide e non poco l’ambiente romanista: il lavoro svolto a Bergamo è sotto gli occhi di tutti, ma il suo passato burrascoso nei confronti della Roma e dei suoi tifosi non può essere dimenticato. La piazza, come sempre, fa sentire la propria voce, nella speranza che i Friedkin, molto attenti agli umori dei tifosi, possano ascoltare il loro appello.

Nel frattempo, nei prossimi giorni è previsto un contatto tra Gasperini e la dirigenza nerazzurra per fare il punto sul futuro. Trigoria osserva. E ascolta.