Nuova Roma, Paratici ds e Capello vice presidente

ULTIME NEWS AS ROMA – Continuano a circolare voci e indiscrezioni sul futuro assetto dirigenziale della nuova Roma, quella destinata a cambiare pelle con l’arrivo di Dan Friedkin.

Il closing continua a slittare di settimana in settimana, ma il destino appare ormai segnato, con l’arrivo del texano come nuovo proprietario del club. Stando a quanto scrive oggi l’edizione di “Leggo” (F. Balzani), sono due i nomi che circolano per il nuovo management.

Come direttore sportivo la candidatura forte resta quella di Paratici, attuale ds della Juventus. Al suo fianco potrebbe esserci Fabio Capello, che assumerebbe il ruolo di vicepresidente della Roma.

Fonte: Leggo