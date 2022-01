Offese all’arbitro, Allegri salta Roma-Juve. Giallorossi multati per i cori contro Ibra

ULTIME NOTIZIE ROMA CALCIO – Massimiliano Allegri non siederà in panchina nella prossima sfida che vedrà la Juventus impegnata nel 21° turno di campionato sul campo della Roma.

Il tecnico della Juventus è stato squalificato per aver rivolto frasi offensive all’arbitro al termine di Juventus-Napoli.

Al tecnico bianconero infatti è stata inflitta una squalifica di una giornata, alla quale va aggiunta anche un’ammenda di 10 mila euro.

Per quanto riguarda la Roma, un turno di stop per Mancini e Karsdorp oltre a un’ammenda di 25mila euro “per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo ed al termine della gara, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, al 36° ed al 43° del secondo tempo, lanciato due petardi ed altri oggetti nel settore occupato dalla tifoseria avversaria”.