Oggi alle 13 il sorteggio: United, Arsenal e Ajax da evitare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra poche ore la Roma conoscerà la sua prossima avversaria nei quarti di finale di Europa League. Si terranno infatti oggi alle 13 a Nyon i sorteggi che stabiliranno la griglia della final eight.

Con l’eliminazione del Tottenham per mano della Dinamo Zagabria, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il ruolo di favorito di questa Europa League va di diritto allo United di Pogba, giustiziere del Milan. Senza però sottovalutare la bella Roma di questi ottavi, alla quale spetta il compito di “fare” l’Italia. L’ultima sopravvissuta di una campagna a eliminazione. In una competizione aperta a ogni soluzione.

Questa Roma se la gioca con tutte. Ma sicuramente Dinamo Zagabria (ripeterà la sorpresa?), Slavia Praga e lo stesso Granada, non ben messo a fuoco dal Napoli, sembrano prospettive più auspicabili dello United; dell’Ajax che ha lottato in Champions con Liverpool e Atalanta; del Villarreal allenato da Emery (tre Euroleague con il Siviglia); e dell’Arsenal che non fa paura come prima, però ha mentalità e nomi da coppa.

Fonte: Gazzetta dello Sport