Oggi la ripresa, Fonseca pronto alla strigliata. Piace Ibanez

ULTIME NOTIZIE CALCIO MERCATO ROMA – La Roma è chiamata ad archiviare immediatamente la brutta sconfitta rimediata contro il Torino e a voltare pagina in vista del big match con la Juventus.

Questa mattina a Trigoria riprenderanno gli allenamenti e certamente Fonseca, sbollita la rabbia nel giorno di riposo, si farà sentire con la squadra, nonostante nella conferenza post-partita si sia detto soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi. Il tecnico portoghese spera di ritrovare sin da subito Cristante e Fazio con il resto del gruppo e monitora attentamente anche la situazione di Santon, ormai prossimo alla guarigione.

Fonseca si augura poi che Petrachi gli regali almeno un rinforzo nella sessione di gennaio, un mercato in cui il ds sta lavorando in modo serrato con il Manchester United per riscattare Smalling. Intanto ha chiesto all’Atalanta il centrale classe ’98 Ibanez.

In uscita resta vivo l’interesse della Fiorentina per Juan Jesus, mentre Terim, tecnico del Galatasaray, ha cercato di calmare le acque con Nzonzi dopo la. rottura degli scorsi giorni. È poi da segnalare l’ennesimo infortunio del giovane Chierico: il classe 2001 sarà costretto a subire la quinta operazione ad una spalla da marzo 2017 ad oggi.

(Il Tempo, F. Biafora)