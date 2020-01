Olimpico pieno per una notte. In sessantamila sugli spalti

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sarà un Olimpico come non si è mai visto quest’anno. Ad assistere al match con la Juve, questa sera, ci saranno oltre sessantamila spettatori, un record di presenze in questa stagione.

Uno stadio così pieno non si vedeva dallo scorso 26 maggio (62mila), giorno dell’addio alla maglia giallorossa di Daniele De Rossi. Gli juventini nel settore ospiti saranno ‘solo’ 4.000.

Anche se la Roma è lontana dalla vetta, la gara avrà lo stesso parecchio risalto dal punto di vista mediatico: sono circa 500 i giornalisti e i fotografi accreditati. Grande attenzione anche dal punto di vista dell’ordine pubblico: presenti allo stadio oltre 1.000 agenti di polizia, i cancelli saranno aperti alle 18 per favorire l’ingresso degli spettatori.

(Corriere della Sera)