“ON AIR!” – FOCOLARI: “Pallotta ha accumulato debiti enormi, altro che Sensi”, TRANI: “La Roma parlerà con Pastore, ci saranno incentivi all’esodo”, AUSTINI: “Giallorossi tra i più interessati a riprendere il campionato”, LO MONACO: “Campionato finito, e temo anche per l’estate”

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Se questo campionato non riprenderà, anche se è ancora presto per dirlo, passerà alla storia perchè è stato la Juve a chiuderlo con l’accordo dell’altro giorno. Così esce fuori che i giocatori della Juve rinunciano a quattro mesi di stipendio, ma non è così: rinunciano a un mese e mezzo di stipendio, che comunque è un bel gesto e non scontato. A me non piace chi vuole giocare per proprio interesse, ma a me non piace nemmeno chi non vuole che si giochi per propri interessi…e c’è in mezzo anche la Juve, alla quale vincere questo scudetto non cambia nulla, ma non vincerlo sì… La seconda squadra che in teoria avrebbe più interesse a riprendere il campionato è proprio la Roma, e infatti non mi sembra abbia rimandato i propri giocatori in patria… Secondo me la posizione più seria ora è attendere…nessuno di noi sa quando si potrà riuscire per strada, figuriamoci a giocare una partita…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io credo che il disagio non sia di restare a casa, anche se qualche problema lo crea. Il Coronavirus passerà, ma i disagi resteranno altri… Il paese è quello che è, credo che gli italiani dovranno farsi carico di tanto buon senso per quello che dovranno affrontare… Stanotte ho sognato che la Roma aveva venduto Smalling alla Lazio ed ero impanicato non tanto per il valore tecnico che perdevamo, ma perchè non sapevo come dirlo agli ascoltatori…piangevo disperato…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Per me il campionato era finito quell’anomala giornata del 9 marzo. A me sembra fondamentale organizzare bene la prossima. Taglio degli stipendi? Ogni società dovrà ragionare secondo i propri casi. La Roma deve fare i propri calcoli in base anche a quello che dovrà spalmare sull’anno prossimo. Ci sarà anche un incentivo all’esodo…vedrete che la Roma parlerà con Pastore, per forza…perchè per forza devi alleggerire i tuoi conti…

Paolo Cento (Rete Sport): “Nuovi stadio della Roma? Nulla sarà come prima, e anche lo stadio dovrà avere dei parametri diversi per l’agibilità. Dopo il Coronavirus saranno più rigorosi, e non è solo un problema del Covid-19, ma il fatto che dovremo imparare a convivere con la pandemia da virus da ora in poi… Il tema è che se tu vuoi fare uno stadio da 40 mila posti, ma probabilmente poi ne potrai vendere 20 mila, allora forse è meglio ripensare al numero dei posti ampliando la capienza…”

David Rossi (Roma Radio): “La situazione è quella che è, prima di parlare di miglioramento aspetterei. Forse c’è una stabilizzazione dei contagi, mi sembra evidente. Ma i numeri sono ancora abnormi, impressionanti. Ma se uno ragiona solo sul dato statistico, la situazione si è stabilizzata, anzi teoricamente c’è un calo leggero del ritmo a cui crescono, e questo dovrebbe essere il sintomo della frenata del contagio..”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Ha ragione Tommasi, le parole di Spadafora mettono la pietra tombale su questo campionato. Si sta dicendo che prima di maggio inoltrato non si può tornare ad allenarsi, ma allora di che parliamo… Io non solo temo che il campionato sia finito, ma che l’estate neanche comincerà…mi rifiuto di pensare che a giugno ci si possa stendere sulle spiagge dei litorali e pensare di fare la vita normale tutti insieme…E come pensare che si possa giocare a giugno e luglio, quando fanno 40 gradi anche alle 8 di sera, ogni tre giorni…solo Lotito e Diaconale possono pensarlo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Friedkin? Non so cosa potrà accadere, perchè non sappiamo cosa succederà anche nell’economia americana… E’ tutto in alto mare, non so cosa pensare. La cosa che mi fa divertire è quando si parla di mercato: ma con quali soldi? Siamo in mano a questo virus… Quanto varrà il calcio dopo il Coronavirus? Speriamo sia un calcio che guadagni un quinto di prima, e quindi tutto varrà di meno… La Roma è una squadra da rifare, tanti giocatori sono in prestito…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pallotta potrebbe tenere la Roma almeno fino a gennaio per rivalutare la perdita di adesso.. Io però credo che sia necessario fare le cose nel più breve tempo possibile, perché c’è da mettere in piedi un mercato che ti dovrebbe consentire di ripartire l’anno prossimo con presupposti diversi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Non è vero che il campionato non si può riprendere…i giocatori non hanno bisogno di un mese per tornare a giocare, bastano un paio di settimane! Friedkin? E’ chiaro che una società come la Roma prima valeva dieci, ora ne vale 8, ma se si dovesse non giocare varrebbe 5. Siamo passati dagli 850 milioni, a dire che se Pallotta la vende a 600 evita le perdite… La Roma in questi anno ha accumulato un debito enorme che prima non c’era. I debiti non li ha accumulati Sensi, ma questa proprietà e la situazione non è bellissima.. L’importante è che Friedkin la prenda, al prezzo che dice lui… Mercato aperto fino a dicembre? Ma chi lo fa il mercato…l’unica è fare scambi…”

Franco Melli (Radio Radio): “Io mi sto convincendo, da quello che vedo e sento intorno, che questo campionato non finirà… Friedkin? La moglie e la suocera, la zia gli avranno detto: “Ma che sei scemo, aspetta il più possibile e rinegozia la cosa, ammesso che tu non voglia andartene”. Perchè noi diciamo sempre che lui vuole ancora prendere la Roma, ma magari dentro di sé pensa anche all’ipotesi di mollare, e sarebbe una cosa molto brutta. Per Pallotta sarebbe stata una botta di fortuna se avesse chiuso prima di questo caos spaventoso, e forse ne avrebbe beneficiato anche la Roma…”

