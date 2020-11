“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Questa Roma fa ben sperare, ma non è da scudetto”, CORSI: “Non cambio idea, Fonseca non è all’altezza”, LO MONACO: “Su Mayoral giudizi affrettati”, MAGNI: “Serve un rinforzo alla Pedro per il centrocampo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma vince e convince ieri sera contro il Cluj. L’invincibile Milan è stato asfaltato dal Lille, il precario Fonseca invece cambia sette giocatori e riesce ad avere la meglio sulla sgangherata Juventus rumena, perchè sono tre anni che vincono il titolo, e vengono dai preliminari di Champions… Avevamo chiesto a Mayoral di sbloccarsi, e ne ha fatti addirittura due, avevamo chiesto un approccio iniziale al match diverso, e la Roma ha segnato un gol dopo pochi secondi. Abbiamo visto una Roma assoluta padrona della partita…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Il turn-over mi pare abbia funzionato, ieri la Roma ne ha cambiati sette. Se questo sarebbe un turn-over cauto…Ibanez? C’era qualcuno che diceva che non era un giocatore presentabile…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Non me ne frega niente se il Cluj era scarso, al netto del fatto che avessero delle defezioni, quando tu prendi un gol dopo un minuto, tutto quello che avevi preparato è andato a farsi benedire. Ma è stata brava la Roma a segnare subito. Però è vero che siamo al 6 novembre, attenzione, non è stato fatto assolutamente niente…Calma…serve equilibrio, come dice il mister. Non abbiamo tempo di esultare, perchè domenica c’è una partita difficilissima. Il Genoa ha perso pure col Torino, e mica le può perdere tutte. Però questa Roma fa davvero bene sperare. Fonseca non è diventato l’allenatore più forte del mondo, e la Roma che sta dando segnali bellissimi non è attrezzata per vincere il campionato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ah, il mitico Borja Mayoral ragazzi! Intanto i due gol li ha fatti, e la Roma ha massacrato il Cluj 5 a 0. Sto ragazzo lo avete un po’ preso in giro, lo avete un po’ perculato, e lui ha fatto due gol… Per il resto la Roma ha vinto tranquillamente, e farlo ora in cui le squadre fanno tante brutte figure, la Roma si è quadrata. Il Cluj sarà pure una squadretta, ma anche le altre che però le battono le nostre squadre… Per esempio un Lille appena quadrato ha devastato il Milan, primo in classifica in Italia. Fonseca? Se mi dicono che lo cambiano oggi, faccio i salti mortali di gioia, per me resta non da Roma. Lo ribadisco anche oggi che sta vincendo. Il suo limite glielo ha messo addosso Pallotta: è uno che non chiede mai i giocatori. Per me se ne può pure andare. Ma Allegri temo sia solo una chimera, e quindi deve restare lui, con una squadra che sta andando benissimo anche grazie a Fonseca…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma ha trovato un suo sistema di gioco, ora bisogna vedere quanto scarto c’è tra la squadra titolare e la panchina. Nell’undici la Roma ci sta a lottare per arrivare quarta, bisogna vedere quanto vanno quelli dietro. La Roma ha trovato un suo assetto di qualità. Temo che a gennaio saranno più concentrati a prendere più l’El Shaarawy di turno, che comunque va bene, piuttosto che a rinforzare il centrocampo, che secondo me è il reparto più debole. Se capitasse un’occasione alla Pedro da mettere a centrocampo allora si potrebbero fare altri discorsi…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma se fa il suo a Genova, allora potrebbe sfruttare gli scontri più o meno diretti del prossimo turno. I Friedkin sono molto attenti, molto seri, mai una sbrasata…questa serietà è quasi fastidiosa, perchè non ci siamo abituati. Spero che però venga preso un ds, forse è il caso di provvedere, devi pianificare adesso il tema gennaio e non possiamo prenderci un altro semestre sabbatico. La Lazio e il caos tamponi? E’ arrivato il momento di capire cos’è successo. Se pensano di insabbiare questa storia hanno capito male…Se la ASL ti dice che non hanno comunicato nulla sui positivi, c’è già una palese violazione del protocollo. Punto. Senza se e senza ma. Io vorrei capire, magari è stato tutto trasparente, ma se non hai nulla da nascondere, è il momento di farlo, perchè non puoi restare in bilico con una realtà che è scivolosa…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Lazio? Quei giocatori fermati in Champions domenica potrebbero giocare contro la Juventus, va risolta questa situazione sportiva. Poi aspettiamo risposte dalla Procura federale che ci dica se ci sono dei colpevoli oppure no. Noi non possiamo sapere se c’è stato dolo o no, ma qualcuno ce lo deve dire…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “La partita di ieri non deve far esaltare nessuno. Il Cluj è una buona squadra, in Romania sono tre anni che non ce n’è per nessuno, è la squadra più forte che c’è da quelle parti. Oggi voglio sottolineare la doppietta di Mayoral che ha ritrovato il sorriso. Anche Falcao, Voller o Dzeko non sono arrivati e subito abbiamo detto: “Oh, che campione…“. Con questo non voglio dire che Mayoral sia un campione come loro, ma che nel calcio i giudizi su un giocatore non si possono dare dopo due partite, mai. Secondo me questo ragazzo ha un discreto talento, gioca un calcio essenziale…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma ha travolto il Cluj, Fonseca ha trovato ormai la formazione giusta. Ragazzi, visto che Ibanez? E’ una forza della natura, è il nuovo Marquinhos… Contro il Genoa non vedo difficoltà per la Roma, secondo me li asfaltano, 0-3…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mayoral nei primi minuti non l’ha mai vista, poi si è sbloccato ed è andato bene, però ieri era facile facile per la Roma. La partita di Marassi contro il Genoa? La Roma troverà un avversario in difficoltà, senza certezze. Maran o mette i tir oppure sarà dura. Il risultato dipende molto dalla Roma. Scamacca? Vola un po’ troppo alto…”

Redazione Giallorossi.net