“ON AIR!” – CORSI: “Boldt uno sconosciuto, spero che non veda mai la Roma”, PETRUCCI: “I Friedkin fanno bene a parlare poco, servono i fatti”, BERSANI: “Da Fonseca mi aspettavo un’altra tempra”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Al di là della loro riservatezza, io penso che i Friedkin parlano poco perchè non hanno molto da dire in questo momento, e fanno bene a non parlare… Paratici resta alla Juve? Ma qualcuno aveva pensato che sarebbe arrivato alla Roma? Io personalmente non c’ho mai creduto…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Pellegrini può giocare dove gli pare, tranne che in porta. Può giocare a centrocampo, o come trequartista… Per me Pellegrini nel primo tempo di ieri è stato il migliore in campo di gran lunga. E’ chiaro che giocare con quei tre mediani alle spalle è più facile, io li vorrei volentieri alla Roma… Qui a Roma non basta il direttore sportivo, ma qualcuno che coordini in stretto rapporto con la proprietà. Oltre all’eredità importante, il lascito più grande di Pallotta sono le fesserie che ha detto, spesso anche perchè consigliato male, e i Friedkin partono avvantaggiati sapendo che bisogna parlare il meno possibile perchè poi ti vengono subito rinfacciate. Secondo me fanno bene a parlare poco, a Roma bisogna parlare con i fatti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La lettera di Totti è molto personale, e va letta privatamente per capire l’affetto che aveva per il papà, è stata una cosa molto bella. Sulla Roma non ci sono novità importanti, non essendoci calcio per la nazionale. E’ incredibile ancora parlare di questa Nations League, che non serve a niente se non a far diventare positivi i calciatori… Boldt in pole per fare il ds? Non lo conosco, è sconosciuto, parliamo del ds dell’Amburgo, una squadra che sta in serie B da tre anni con questo direttore sportivo, è questa la tragedia… Spero che sia una boutade e che questa non veda mai la Roma…”

Giovanni Parisi (Centro Suono Sport): “Per quello che so, dire che Boldt piaccia a Friedkin è una parola grossa. E’ un nome che è stato segnalato da Ragnick, che ha suggerito a Mark Watts durante i colloqui avuti con lui. Rangnick non era convintissimo di voler fare il direttore sportivo, e allora ha fatto il nome di Boldt…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “C’è il rischio che Fonseca imponga troppo la personalità dei suoi giocatori più esperti e meno la propria. Le partite di adesso? Forse dire che sono già decisive è troppo, ma in Europa League ti diranno sicuramente un indirizzo. In campionato hai 4 punti, e non ti puoi permettere di perdere altre partite. Col Benevento devi fare i tre punti, poi col Milan è già uno scontro con una diretta concorrente…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “I primi tempi della Roma mi sono piaciuti. Però se la squadra ora non ti regge tutti i novanta minuti, devi per forza avere un piano B. Non puoi aspettare che la squadra rischi di prendere tre gol per fare un cambio, ci deve essere una soluzione nel momento in cui la squadra comincia a calare. Ci vuole più reattività da parte di Fonseca. A me del mister non è piaciuto l’atteggiamento auto-assolutorio avuto verso la stagione scorsa che ho trovato poco promettente. E non è stata nemmeno furba. Era meglio dire che era stato fatto male per dei motivi, almeno avresti saputo che per lui quei risultati erano negativi, così invece fai passare il messaggio che tutto sommato quei risultati andavano bene…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Io penso che Dzeko e Borja Mayoral giocheranno pochissime partite insieme e tantissime invece in corso d’opera. Fonseca non ha saputo reagire nei momenti difficili, e non è possibile che tu affoghi a braccia conserte. Io da Fonseca mi aspettavo un’altra tempra, un altro piglio, un altro modo di reagire, tutte cose che non ho visto. Mi auguro che la Roma tenga di più in partita, perchè hai retto per cinquanta minuti…all’ora ci arrivavi a fatica…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non mi sembra ci siano le premesse per pensare ad una rivoluzione o a una Roma nettamente più forte. Se Pellegrini gioca in quella posizione toglie qualcosa in avanti. Di novità in squadra chi c’è? Pedro e Kumbulla? Hai perso qualcosa, non hai nemmeno Zaniolo. Bisogna recuperare al più presto Dzeko e ridare forza all’allenatore. Solo il tempo lo dirà, ma non mi sembra ci siano stati cambiamenti radicali…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Rispetto all’anno scorso, quando la Roma è arrivata quinta, nella formazione tipo si sostituisce Zaniolo con Pedro: mi sembra poco per pensare che ci possa essere la differenza di un posto. C’è qualche piccolo progresso, ma non bisogna farsi illusioni. Secondo me a questa squadra va data una bella revisionata dal punto di vista atletico e fisico. Non è una squadra tutta da rivoluzionare…”

