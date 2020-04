“ON AIR!” – AUSTINI: “L’Inter ha speso una valanga di soldi ma si sta solo avvicinando alla Roma di Pallotta”, GALOPEIRA: “Andavano presi Barella e Ziyech, non Nzonzi e Pastore”, LO MONACO: “Tamponi per i calciatori? Servono al popolo, i club non possono fare come gli pare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “La ripartenza del campionato? Tutto continua a sembrarmi molto tirato per i capelli… La chiarezza l’avremo quando a livello mondiale verrà presa una decisione, quando verranno fissate delle linee guida che tutti dovranno rispettare. Non può essere che in Italia decida Cairo o Lotito… La Fifa e la Uefa devono stabilire regole certe. Se sapessimo che la prossima stagione può ricominciare a gennaio 2021, allora ci sarebbe tutto il tempo per ripartire per allenarsi e terminare questo campionato. Così è tutto confuso… Leggo che l’Inter potrebbe vendere Lautaro al Barcellona: ma allora anche la grande Inter può vendere i suoi pezzi migliori… L’Inter avendo speso molto di più della Roma di Pallotta, ha speso una valanga di soldi, inizia quasi ad avvicinarsi ai risultati della Roma di Pallotta… L’Inter ha fallito perchè non basta prendere Conte, Lukaku e Marotta per vincere…Vincere è complicato…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Roma doveva prendere Barella invece di Nzonzi, e Ziyech al posto di Pastore… L’Inter? Prende Conte per vincere, e il vero fallimento del campionato, per adesso, è proprio l’Inter di Conte… ”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Tutti parlano di ripartenza…Ma qual è la ripartenza? Questo paese ancora non ha capito che se non testa uno per uno la gente che sta dentro casa, non la può rimandare fuori perchè sennò si rischia di ricreare questo casino… Ci deve essere un progetto che non si può limitare a dire alla gente di stare a casa, perchè la gente a casa poi non ci sta… In Lombardia il 40% della gente è in giro, perchè deve lavorare… Che poi mi dovete spiegare com’è possibile che in un mese si sono bloccati tutti i flussi finanziari, c’è il crollo del Pil, ma le aziende grosse sono aperte tutte…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Nei momenti di crisi non si dovrebbero creare nuove tasse ma anzi lo Stato deve dare i soldi a quei cittadini in difficoltà di modo che tornino a spendere e a far circolare l’economia. Però penso che sarebbe da studiare una patrimoniale per tutti quei patrimoni sopra il milione di euro…”

David Rossi (Roma Radio): “Mancano 17 giorni al 3 maggio, sto facendo il conto alla rovescia per la prima volta perchè stavolta le scadenze non mi sembrano provvisorie e si è già deciso che sarà quella la data con cui conviveremo col virus…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Mi sembrano tutti indirizzati verso una riapertura, anche Rezza ieri ha parlato di possibilità di giocare il campionato a porte chiuse. La Lombardia chiede addirittura di riaprire il 4 maggio perchè ha paura di restare indietro. Ha ragione la Merkel, questo è il momento di lottare con il virus. Ma secondo voi, siamo più a rischio a uscire il 4 maggio o lo eravamo di più a febbraio?”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “I tamponi a tappeto per i calciatori? Non è che i club possono fare come gli pare perchè possono permettersi di comprare 8mila tamponi per farli a Dybala o Dzeko…non si può fare, perchè i tamponi servono al popolo. Io apprezzo il lavoro che sta facendo Gravina che deve rassicurare tutte le componenti, è giusto, ma io continuo a pensare che sia molto difficile giocare in estate… Per quale motivo i miei figli a scuola rischiano e Dzeko no, sudando in mezzo al campo insieme ad altri 20 giocatori…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Rezza? Sono sconcertato, un giorno dice una cosa e un giorno dice l’altra… Ieri dice che si può riprendere a giocare…ma dai ragazzi, così è sconcertante… Il calcio riprende solo se si riusciranno a rispettare determinate condizioni.

Redazione Giallorossi.net