“ON AIR!” – AUSTINI: “Nuove restrizioni? Attenzione alla salute mentale delle persone”, LO MONACO: “Chi va a correre da solo non ha nulla a che vedere col contagio”, FOCOLARI: “Lotito? Mi vergogno, ci vedo intenti luciferini”,

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “I runner? Non capisco perchè ora si è cominciato ad odiare questa categoria. Andare a correre sembra un gesto di non rispetto, ma cosa cambia alle persone se c’è qualcuno che fa qualcosa cosa consentita dalla legge, e quindi permessa dopo il consenso dei medici… Ormai ci facciamo guidare da chi urla, questo è il paese. Certo, è una questione molto marginale ma è indicativo come si cerchi sempre di puntare sempre il dito contro qualcuno o qualcosa…è un po’ come la storia dei dirigenti della Roma…è sempre meglio chi c’era e mai chi c’è…bisogna sempre trovare un colpevole, odiare qualcuno… Bisogna stare attenti a tutelare la salute a 360 gradi, evitare tutto quello che può causare un aumento dei rischi del contagio, ma la salute comprende anche altre cose…attenzione alla salute mentale delle persone…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Trovo patetica la smania di Lotito di voler riportare la squadra in campo o di voler fissare date per la ripresa del campionato…ci sono scienziati che dicono che il picco potrebbe anche arrivare a metà maggio… Se le attività non riprendono fiato, qua diventa un problema economico per tutti… La cosa più giusta l’ha detta Tommasi, è utopia pensare che si possa ricominciare tra qualche settimana…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Non vediamo l’ora di vedere questo picco per poi vedere la parabola discendente… Le immagini delle bare di Bergamo me le porterò dietro per un bel po’ di tempo… Rimango sconcertato. Capisco che la prima settimana si è sottovalutata la cosa, ma adesso non ho capito qual è il problema di comprendere la gravità della cosa. Vedremo i militari sotto ai nostri portoni per chiedere dove si va, e mi sembra difficile da capire qual’è la difficoltà a comprendere da parte degli altri…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “I giocatori cominciano a scappare…io penso che l’importante è che non si porti da qualche altra parte qualcosa che sta qua, è un errore che è stato già fatto prima…Ce la prendiamo con la gente che va a fare una corsetta, ma poi si vedono file interminabili davanti ai supermercati…e per di più ora pensando pure di tagliare gli orari dei supermercati e pensiamo di chiuderli la domenica…così vedrete che code ci saranno il sabato!…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Divieto di correre? Che vi devo dire, faremo anche questo…poi troveremo qualcuno appeso a una corda dentro casa…e dovremo mettere anche quello tra le vittime del coronavirus… Il problema non può essere chi esce di casa che va a farsi una corsetta da solo nel parco, lontano da tutti, perchè non ha nessuna relazione con quello che sta succedendo negli ospedali…nulla…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Lazio è l’unica che fa riprendere gli allenamenti, anche se mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i giocatori…”

Furio Focolari (Radio Radio): “I calciatori sono immuni da tutto, fanno quello che vogliono, non gli può tagliare lo stipendio… La Lazio Mi vergogno che una squadra di Roma decide di fare una cosa così brutta…il problema è che io ci vedo qualcosa di luciferino dietro da parte del solito Lotito… Ci si deve rimettere a quello che dice la Lega Calcio… Se parliamo solo di calcio, allora è vero che la Lazio ha perso un’occasione incredibile quest’anno, ma è successo quello che è successo…pazienza ragazzi…”

Franco Melli (Radio Radio): “La Lazio è rimasta la società più attaccata di tutte al mondo di prima, almeno da quello che fa vedere. Parla tranquillamente di scudetto che gli sta per essere tolto, di situazioni che stabiliscono privilegiati… Io non mi meraviglio che Lotito chieda ai suoi giocatori di potersi allenare…”

