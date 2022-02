“ON AIR!” – AGRESTI: “Roma allo sbando, per me è favorito lo Spezia”, PIACENTINI: “Sorteggio scontato, pescheremo il Leicester”, CORSI: “Da Sabatini un attacco a Mou”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sabatini attacca Mourinho e questa Roma, cosa che viene facile visto il momento. Ci sono i pallottiani, che sono quelli che sono, e che sperano ancora in qualche briciola che arrivi chissà da dove. Poi ci sono i friedkiniani, che sono tifosi della Roma fedelissimi che aspettano che arrivi qualcosa di buono, e poi ci siamo noi, che siamo il terzo polo. Noi critichiamo, e possiamo venir confusi con gli altri, ma spero di no, perchè le nostre posizioni sono chiare: se la squadra vince, bravi, se la squadra non vince, dovete comprare. Pallotta dice che ha fatto cose interessanti e che spera che quello che ha costruito venga portato avanti: peccato che non ha vinto niente, zero…Ricorderei a Pallotta che arrivare secondo a venti punti e non vincere mai una Coppa Italia come hanno fatto altre è una cosa molto grave…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mi intristisco a dire che oggi è un giorno importante per la Roma, visto che ci sono i sorteggi di Conference League. Il Bodo domina dentro e fuori, sarei curioso di vedere quanto si è abbassata la quota della vittoria della coppa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il sorteggio di oggi? Tanto già lo sappiamo come finisce, possiamo già chiamare Ranieri per fare un ritratto del Leicester… La Roma pescherà o gli inglesi, o il Marsiglia…o il Bodo… Io tra quelli che possiamo pescare, andrei volentieri a Vitesse, oppure a Praga contro lo Slavia…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Volete scommettere che la Roma domenica, senza Mourinho in panca, lo asfalta lo Spezia? Perchè secondo me molti giocatori soffrono la pressione che l’allenatore gli mette addosso… Scherzi a parte, non potete dirmi che la Roma che recupera tutti, anche Zaniolo, non sia favorita contro lo Spezia…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Meglio che Mourinho sta in tribuna piuttosto che in panchina? Ma dai ragazzi, chi ci sente, ci prende per matti… La partita si vede meglio dalla tribuna? Ma no… Pronostico di Spezia-Roma? Ics…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho non può mica dare indicazioni dalla tribuna usando il telefono, assolutamente…se ti beccano poi ti squalificano, è già successo in passato… Pronostico di Spezia-Roma? Due…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Io la penso al contrario, secondo me l’assenza di Mourinho in panchina sarà un handicap per la Roma… Pronostico di Spezia-Roma? Uno…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma non è favorita contro lo Spezia. Il pronostico non si fa solo in base alla classifica o ai nomi, ma si fa anche in base ad altre cose: situazioni, ambiente, sensazioni… La Roma è in un momento di grande sbandamento tecnico e tattico, e non mi sembra una squadra che dà certezze. Pronostico di Spezia-Roma? Uno…”

Redazione Giallorossi.net

