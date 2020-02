“ON AIR!” – VALDISERRI: “Le parole di Dzeko mi hanno fatto terrore”, D’UBALDO: “Dichiarazioni che non sono piaciute alla società”, TRANI: “Caputo più forte di quelli che abbiamo preso, è una cosa brutta”, CORSI: “Niente di nuovo, Roma asfaltata ovunque”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Fonseca dopo una prestazione quasi perfetta del derby rimanda in campo la stessa identica formazione e sembra che vada in campo un’altra squadra. Nel suo sguardo ho letto scoramento, delusione, preoccupazione…Nella Roma c’hanno provato in tanti…Sabatini c’ha messo l’anima, quasi la vita per la Roma. Ed è andato via dicendo che a Roma non esiste il dolore della sconfitta. Quello che dobbiamo analizzare è molto più grande di quello che è successo a Sassuolo. Questa è una squadra che si trasforma da una partita all’altra…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Il problema è che sei sceso in campo…io il presentimento che la Roma facesse una partita come questa ce l’ho avuto tutta la settimana…Loro si erano auto convinto che dopo il derby la tifoseria si era calmata. Durante la settimana non abbiamo mai parlato di Sassuolo-Roma, ma di mercato, di Florenzi… Io non posso parlare di tattica perchè non ho studiato, ma sono talmente esperto di Roma e della Roma che non mi serve essere un’allenatore…”

Luca Valdiserri (Rete Sport): “Dzeko? Secondo me è stata una follia fargli un contratto così lungo, e soprattutto dargli in continuazione sempre più potere all’interno della squadra. Le parole da capitano a qualcuno sono piaciute, a me hanno fatto venire il terrore…ma che vuol dire che i giovani devono impegnarsi di più…perchè invece i vecchi sono affamati come lupi famelici…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Per me Kluivert non è un giocatore da alto livello. Under ha avuto un’involuzione strana che me la dovrebbero spiegare gli allenatori che lo guidano… Ma Kluivert quando c’è da fare qualcosa, non la fa mai… Ma io lo scambio Boga-Berardi per Under-Kluivert lo farei subito, ma senza alcun dubbio… Ma vi ho anche parlato tempo fa di un certo Caputo, che non è un giocatore da top club di serie A, ma è comunque meglio di quelli che hai preso te. E’ questa la cosa brutta…è brutta! Okaka come vice Dzeko? Vabbè parliamo di Suarez… Ma io non voglio rimpiangere Okaka… E’ brutto quello che mi hai messo davanti!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Non c’è niente di nuovo…sono anni che perdiamo con Atalanta, con Livorno…c’hanno asfaltato ovunque… Non è che sia una Roma di alto lignaggio che perde 3 a 0 col Genoa…ma noi siamo abituati, regà…che devo fare stamattina… Dzeko lo ha detto chiaramente: signori, la rosa è scarsa, che dobbiamo fare…”

David Rossi (Roma Radio): “Dopo il primo gol del Sassuolo ho pensato: “Tranquilli, che gliene facciano tre o quattro”. E invece la Roma è sparita dal campo. La Roma è stata desolante, sconsolante. Sembravano undici passanti che non sapevano cosa fare…io più di questo non so che dirvi per fotografare la pena che abbiamo vissuto nel primo tempo…Il gol del tre a zero è una cosa imbarazzante, lo prende una squadra di pivelli…Sembra Real Madrid contro l’Elche…sembrava un allenamento della prima squadra contro la Primavera. Ma ve l’hanno detto sia il capitano della squadra e l’allenatore della Roma… Sul 3 a 2 uno speranziella ce l’avevo, poi Boga ha fatto quell’azione strepitosa… Io fra l’altro lo terrei d’occhio questo Boga, non penso che sarà a Sassuolo l’anno prossimo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Pellegrini stava giocando malissimo, Fonseca aveva in panchina il sostituto di ruolo, e lui secondo me già alla fine del primo tempo doveva dare un segnale togliendo Pellegrini e mettendo Pastore…subito! Tanto peggio di Pellegrini non era possibile fare. Secondo me Pastore era meglio di Pellegrini, l’altro giorno… Oltre a questo, a Fonseca non gli imputo niente…gli altri cambi li avrei fatti tutti…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Pastore per Pellegrini? Ma lo vedete che non c’è soluzione proprio per l’inconsistenza dei giocatori… Ragazzi Pastore ha giocato 7 minuti negli ultimi due mesi e mezzo…Non ci sono a disposizione proprio gli elementi… Quando Dzeko ti parla di qualità è quello!… Dovresti avere alle spalle dei giocatori che ruggiscono dalla voglia di entrare, ma dove stanno sti giocatori qui… Io mi metto nei panni di un allenatore che non c’ha nessuno…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Non mi spiego questa tripletta di partite, contro… Secondo me non c’entra niente la condizione fisica o il mercato, ma c’è un chiara spiegazione tattica…la testa c’entra nella singola condizione dei giocatori… La Roma si è data in pasto al Sassuolo di De Zerbi, si è consegnata senza precauzione. Il sistema di gioco è quello, la Roma ha fatto sempre bene così. Non è il mio modulo preferito, ma parlo delle pressioni sconclusionate della Roma. Se dai spazio ai quattro giocatori offensivi il Sassuolo diventa totale. Ho visto errori fatti anche a Torino, di una squadra presuntuosa. Al derby è successo esattamente il contrario, ha giocato con grande attenzione tattica…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Sconfitta che lascia il segno. Anche le dichiarazioni di Dzeko non sono piaciute alla società. Ci sono i soliti problemi, uno dei motivi della sconfitta contro il Sassuolo, oltre a quelli tattici, è stato l’approccio mentale alla partita e Fonseca aveva avvisato i giocatori della difficoltà dela trasferta. A Fonseca resta il rammarico che non sia arrivato il sostituto di Zaniolo. I tre acquisti sono tutti di prospettiva…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma sta facendo il campionato secondo le aspettative, ma contro il Sassuolo sembrava una squadra non allenata, con errori tattici che poche volte si vedono in Serie A. Tanti errori singoli, però, l’allenatore non c’entra. Per me i ragazzini al posto degli adulti è un messaggio che non condivido, non ha senso. Se io fossi un dirigente parlerei a lungo con Fonseca. La sfuriata di Petrach? Non serve a niente. I due punti persi dall’Atalanta aiutano la Roma, ma occorre darsi una svegliata. Da inizio 2020 la squadra sta andando malissimo. Deve ritornare quella vista nel derby…”

