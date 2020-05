“ON AIR!” – ROSSI: “Da Spadafora parole detestabili, oggi sono più pessimista sul campionato”, RENGA: “Sarà una decisione politica”, PETRUCCI: “Alla Roma accostati giocatori dalla Premier, ma ora non c’è una lira”, GALOPEIRA: “Se Luis Alberto vale 60 milioni, Zaniolo ne vale 140”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Se la Lazio vendesse tutti i suoi gioielli farebbe di plusvalenze la metà di quello che costerebbe la Roma…276 milioni di plusvalenza… Pensavo, se Luis Alberto vale 60 milioni, la Roma con la cessione di Zaniolo metterebbe a posto i suoi conti…perchè se Luis Alberto viene valutato 60 milioni, lui dovrebbe valerne 140 milioni…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Da questa situazione ne usciremo solo se saremo in grado di auto-limitarci…dipenderà tutto o la gran parte da noi… Alla Roma vengono associati solo giocatori della Premier, che è pure un’ottima cosa dato che lì ci sono tantissimi grandi giocatori…ma ragazzi, ora non c’è una lira e lì guadagnano tutti il triplo di quello che guadagna Pellegrini…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tutti dicevano che oggi sarebbe stato il panico, che sarebbero riuscite tutti…A questo punto mi sembra che ci sia maturità… Gli scienziati erano tutti contrari alla riapertura, non ce n’è uno… Tra sette o otto giorni vedremo se saremo stati bravi e se ci sarà un incremento o meno… Si sa che questa è una malattia che fa litigare tutti gli scienziati del mondo. C’è tanta confusione, la gente non si fida e da una parte fa bene… Poi piano piano le cose cambieranno…”

David Rossi (Roma Radio): “Per quanto riguarda il calcio, ho sentito ieri sera il commento di Spadafora che diceva con uno snobismo e una personalizzazione detestabile che tutto rimaneva chiuso, che non cambiava niente, e che ora si doveva occupare delle palestre… Se non stessimo nella radio ufficiale, il mio approccio sarebbe molto meno educato… Il post di Spadafora è stato veramente detestabile… Io oggi sono molto più pessimista sulla ripresa del campionato rispetto a prima… Leggo nell’atteggiamento di Spadafora una cosa della serie: “Sì, sì, fate gli spiritosi, tanto col cavolo che vi faccio riprendere il campionato…“…io ho questa sensazione…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Siamo fuori dal lockdown, ma non mi sento più libero. Più o meno oggi ho visto la stessa gente in giro che ho visto nel weekend, tutti con le mascherine… Io penso che dobbiamo guardare avanti, molto dipende da noi. Se la gente sarà responsabile nei confronti degli altri, penso che tra un paio di settimane si farà un passo in avanti importante…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Sarebbe ora di chiudere questa incertezza e fare con hanno fatto in Francia. In Spagna i giocatori non vogliono giocare, in Bundesliga hanno trovato già dei positivi, tutto questo ancora prima degli allenamenti individuali… Io preferisco vivere in un posto dove non ci sia l’uomo forte al comando che ci dice cosa dobbiamo e non dobbiamo fare, e farlo in un posto dove ti consigliano cosa fare e cosa no. Io oggi so che se ho bisogno di andare a vedere un congiunto ci posso andare, ma se non ne ho il bisogno, non ci vado perchè penso di essere responsabile e non tanto verso me stesso, ma verso agli altri…Ecco come ho risolto il problema del decreto, resto a casa…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Se tornano ad allenarsi il 18, perchè dovrebbero poi non far ripartire il campionato? Sarebbe un controsenso… Ma se ora Spagna, Germania e Inghilterra prenderanno strade diverse, secondo me anche Spadafora prenderà questa strada. Ma io penso che alla base ci siano questioni politiche, non solo tecnico-scientifiche, perchè da una parte c’è chi vuole ripartire come Italia Viva, e un’altra come i 5 Stelle che dicono di no perchè pensano, erroneamente, che il calcio non sia un’industria così importante…”

