“ON AIR!” – CORSI: “Via tutti, la Roma di Mourinho non può essere questa”, MAGNI: “La squadra va rifondata”, BERSANI: “Ripartiamo dall’ABC”, PRUZZO: “Non c’è tutta questa differenza con lo United”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Gara condizionata dal risultato dell’andata. Loro a un certo punto hanno vissuto un momento di confusione totale, e il 3 a 1 li avrebbe messi in pericolo, il match si sarebbe virtualmente riaperto. Certo, la differenza tra le due squadre c’era, ma la Roma aveva anche tante assenze. La Roma ha giocato quello che le chiedevamo: una partita seria. Davanti agli errori non c’è stata la rassegnazione, e non penso che sia perchè il Manchester è venuto qui in bermuda e ciabatte. A me non è sembrata una passeggiata per loro. Che poi non abbiano giocato la partita della vita è ovvio. Peccato, secondo me non c’erano squadre imbattibili…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Fonseca ha chiuso con delle parole da signore vero. Peccato per quel dannato secondo tempo dell’Old Trafford. Complimenti ai due sbarbati, Darboe e Zalewski. Il Manchester è più forte, lo sapevamo. Ma se gli arbitro della Uefa devono essere questi, allora mi viene quasi da dire “Viva la Superlega“…Non dico che la Roma è stata eliminata dall’arbitro, però…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “La Roma ha dato l’impressione di una squadra che credeva davvero nella rimonta. Quando abbiamo avuto la possibilità di crederci, loro con un una giocata ci rimettevano al nostro posto. Ma la squadra ha fatto una partita di alto livello, degna di una semifinale europea. L’amarezza rimane, qualcosina in più si poteva fare. Un tempo su quattro ci è stato fatale, ma usciamo a testa alta…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho ha firmato da circa 7-8 giorni. Quella di ieri è la prima partita che vede. Qua le cose sono due: o ha telefonato a Friedkin per dirgli: “Presidè, riprendetevi la caparra e grazie di tutto“, oppure qua la Roma deve cambiare. Sono tutti contenti della partita di ieri, ma io spero che dieci visti ieri in campo spero non ci saranno in più… Io spero che con Mourinho non sia questo quello che dovremo vedere. Abbiamo preso 8 gol da un Manchester che ha buoni giocatori, ma che non mi sembra il massimo. L’onore è salvo? No, lo sarebbe stato se passavi. Si dice che il tifoso della Roma è romantico. Quando non si vince mai, nasce il romanticismo. Siamo sempre i più bravi anche quando perdiamo, è l’epica della sconfitta. Ora che è arrivato Mou vogliamo cominciare a mandare via tutti e iniziare a fare una squadra forte? O è una follia?…Se Darboe e Zalewski sono stati i migliori ieri, pensate gli altri chi sono…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Giocatori imprescindibili per Mourinho? Oltre a Zaniolo, direi Smalling, Mancini, Veretout. Su Pellegrini non lo so, più si che no, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Per il resto non vedo molto altro. Dzeko? Penso che andranno a cena loro due e decideranno, e penso che la Roma si accoderà alla decisione. Ma la squadra andrà rifondata da Mourinho. Una delle prime cose da fare però sarà cambiare lo staff di preparatori e fisioterapisti. Qua i giocatori cadono come foglie, c’è la sensazione che i giocatori vengano devastati con infortuni tutti molto simili, sta diventando una cosa scandalosa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho a occhio e croce non mi sembra molto propenso a lanciare i giovani, non ce lo vedo che viene e ti chiede di tenere Darboe per il centrocampo. Poi magari qualche giovane uscirà fuori dal settore giovanile della Roma, ma non mi immagino che Mou venga qui per valorizzare i Primavera. Mi aspetto un tratto caratteristico di giocatori cercati da Mourinho sul mercato: il primo è che siano integri, non si faranno operazioni alla Pastore. E un’altra cosa saranno muscoli e centimetri. Giocatori alla Vieira per intenderci. Pedro? Io lo venderei. Per me è scontato che ieri i giocatori ci pensavano a mettersi in mostra. Anche le prossime partite saranno degli esami per tutti…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Serve un attaccante forte, uno cattivo, uno che ti butta la palla dentro, e non puoi pensare di ripartire da Dzeko. Uno dei segreti dell’Inter è il feeling che si era formato tra Lautaro e Lukaku. Sono cose importanti, vanno analizzate, invece di fissarci sulla tattica, su chi scala, chi copre…Ma ripartiamo dall’ABC, quello che ce lo siamo perso. Siamo voluti andare subito all’Università invece di fare prima il ripasso… Ora con Mou cambierà la musica, gli esteti del calcio avranno qualche problema in più, ma anche qualche soddisfazione in più: non staranno a 35 punti dalla prima a ogni campionato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non credo che ci sia tutta questa differenza tra la Roma e il Manchester, quattro gol non ci sono mai nella vita. Hai perso tutto in quel secondo tempo, dove hai preso 5 gol. Il valore assoluto di questa Roma non è quello di ieri sera, dove poteva fare 6 gol al Manchester, ma nemmeno quella vista nel secondo tempo dell’Old Trafford… Ora devi mettere in campo le forze migliore che hai, penso che Fonseca debba chiudere al meglio la sua avventura in Italia, vincendo tutte le ultime. Io andrei per gradi, senza esagerare con i Primavera. Magari al momento giusto li metti anche dentro…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Quella di ieri non era una vera partita, in una partita normale Pogba non giocava come ieri, il Manchester non si mette a fare i tocchettini, non giochi con due Primavera e vinci. Poi per carità, bravo Darboe, che ha una storia affascinante alle spalle. Però non devi pensare che ti presenti coi ragazzini a giocare una semifinale di coppa. E’ vero che la Roma poteva fare sette gol, ma anche il Manchester…La Roma ha fatto una bella partita, ha giocato con onore, ma non mi potete dire che il Manchester ha giocato alla Manchester, e che Pogba ha giocato alla Pogba…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Ieri il Manchester ha giocato una partita vera, altrimenti non faceva giocare tutti i titolari, da Pogba a Cavani. Non penso che la Roma abbia fatto l’impresa, ma non mi sembra che il Manchester sia venuto qui in ciabatte. Il Manchester non ha giocato all’ultimo sangue, ma era sempre il Manchester. A me ha colpito Darboe, non è mica facile giocare con quella personalità all’esordio contro Bruno Fernandes. Non dico che abbiamo trovato un campione, ma un ragazzo interessante quello sì…”

Redazione Giallorossi.net