“ON AIR!” – ANGELONI: “Friedkin? Trattativa raffreddata, i tempi si allungano”, LO MONACO: “Se c’è distanza di 50 milioni il banco può saltare”, FOCOLARI: “Roma squadra tosta, ma non incanta”, PRUZZO: “Con la Fiorentina serve più voglia, altrimenti non ce la fai”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Smalling? Una porticina aperta per Firenze la lascio ancora aperta…non va rischiato, certo, ma la partita è importante…devi calcolare il rischio, se è alto meglio non farlo giocare, ma se non è alto, secondo me vale la pena ricomporre la coppia con Mancini per una partita che va assolutamente vinta… La Fiorentina vista ultimamente mi è sembrata una squadra abbastanza vulnerabile… Friedkin? La trattativa si è raffreddata, ma questo non vuol dire che si sia chiusa, così come non era fatta prima. Se ballano 50-60 milioni di dollari, vuol dire che ci sono intoppi seri. Il fondo inglese? Non lo so, si parla di metà anno prossimo come possibile snodo…i tempi si sono allungati. Non so se ci sia anche di mezzo un ripensamento di Pallotta… Kean o Pinamonti? Come giocatore in assoluto dico Kean, poi per le esigenze della Roma va bene anche Pinamonti, ottimo in prospettiva da far crescere alle spalle di Dzeko…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Nessuno sta bocciando Kalinic, lui secondo me non era il profilo migliore per la Roma. Ma magari domani entra e fa doppietta, la Roma lo tiene e lui ci trascina in Champions a suon di gol. Ma per me per il vice Dzeko o prendi uno giovane, un potenziale campioncino, il Pinamonti della situazione, oppure il giocatore di grande e sicuro rendimento. Kalinic era stato preso in questa veste, e invece secondo me era una sorta di scommessa perchè dopo la Fiorentina non aveva fatto più nulla… Come valore assoluto, resta comunque un buon giocatore… Friedkin? Ho letto l’articolo di Dimito, che è uno molto informato in ambito bancario… Pare che Pallotta voglia 800 milioni e che Friedkin sia fermo a 750, sono 50 milioni di differenza e questo potrebbe far saltare il banco…vediamo, io non ho informazioni al riguardo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma non ti da mai l’impressione di essere una squadra che macina l’avversario…non gioca bene, ma è una squadra molto concreta. Se sta dove sta, un motivo ci sarà, perchè non ha rubato nulla. E’ una squadra pragmatica, deve fare risultato e lo fa, di riffa o di raffa. E’ una squadra tosta, ma non incanta… La Lazio gioca un calcio bellissimo, la Roma no, ma vince uguale e infatti i punti di differenza sono solo 4. La Roma va a Firenze da favorita assoluta, la Fiorentina rappresenta un ostacolo non insormontabile. E quel 7 a 1 non c’entra niente, è roba di due anni fa, è una cosa passata… Per le ali, Zaniolo a destra è fuori discussione, poi a sinistra la mia classifica è Kluivert, Mkhitaryan e Perotti. Under dove lo metto? Centro panchina…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A Firenze la squadra si trasforma in positivo. I viola hanno tanti problemi, ma il pari contro l’Inter potrebbe darle la convinzione di fare risultato contro la Roma. I giallorossi sono favoriti ma ci vorrà una squadra un po’ più vogliosa, quello che abbiamo visto con la Spal non basterebbe… Chi farei giocare sulle ali? Zaniolo e Kluivert…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Partita difficile, la Fiorentina si è ripresa con quel gol finale, ma è una squadra ferita senza Ribery e Chiesa. Ma a Firenze è una cosa completamente diversa, lì è una squadra. Se si fosse giocato all’Olimpico sarebbe stato diverso. Ma anche la Roma è squadra. Penso a una partita difficile, ma chiaramente possibile… Le ali? Non ci sono possibilità diverse da Kluivert e Zaniolo…”

Franco Melli (Radio Radio): “Fiorentina-Roma gara pericolosa, i giallorossi sono leggermente favoriti ma non possono disperdere il tesoretto preso per il quarto posto, altrimenti se pareggi o perdi si ricomincia da capo. Cagliari e Atalanta hanno tutta l’aria di poter rientrare… Gara pericolosa, occhio ai tiri dalla mezza distanza…Io della Roma non ho dei punti di riferimenti assoluti, non so che Roma servirà per vincere a Firenze, ricordo sempre partite vinte sul filo di lana… Zaniolo? Deve fare molto di più…”

