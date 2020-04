“ON AIR!” – AUSTINI: “Fonseca ha conquistato tutti per la persona che è”, GALOPEIRA: “Ma se non vince conterà poco”, CORSI: “Da Gravina parole volgari e vergognose”, FOCOLARI: “Finchè ci saranno personaggi come Raiola il calcio non cambierà mai”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “A me di Fonseca mi convince ancora prima il suo aspetto umano prima che tecnico. Poi le sue idee di calcio mi piacciono, ma lui mi trasmette proprio dei valori umani. Ha conquistato i giocatori per la persona che è, ha carisma. E’ bello sentire Totti dire che tutti gli parlano bene di Fonseca, e sentire rispondere a Vieri: “Anche a me…”. Il futuro della Roma è incerto, perchè la società è in vendite, viviamo una lunghissima fase di transizione, avrà necessità di sistemare i suoi conti e fare mercato in entrata e in uscita… E in questo momento se devo pensare a una certezza della Roma penso a Fonseca, ancora prima che a Zaniolo…

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Fonseca? Se non vice con la Roma vale poco che sia una bella persona. A me però fa piacere, perchè così si possono costruire i criteri di una squadra. Poi, quanto questa squadra sarà forte dipenderà dal presidente che metterà i soldi e il ds che dovrà essere bravo a sceglierli. Ma l’allenatore che deve costruire una squadra, con quei valori lì ci può riuscire, perchè prima di tutto deve farsi seguire dai giocatori, rendersi credibile ai loro occhi. E questo sembra che Fonseca ce l’abbia…”

David Rossi (Roma Radio): “La fase di convivenza col virus sarà molto più lunga, e sarà basata sulla nostra capacità di produrre tamponi, test sierologici e alla fine il vaccino. Ora serve il nostro buon senso per proteggere la nostra salute e quella degli altri…La chiave è il distanziamento sociale. Poi sul resto si può discutere…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Capisco la preoccupazione della gente, la salute è fondamentale, ma è anche salute portare i figli al parco o farsi due giorni al mare…anche questa è salute, non solo non contagiarsi col Covid… Leggo previsioni su cosa sarà di noi a settembre, ma sono tutte chiacchiere, nessuno lo sa, nemmeno i medici. Non entriamo in allarme più di quanto già non siamo… Sono un po’ come quelli che ti dicono a settembre che la Roma arriverà decima…ma a che serve? In caso piangerò dopo, che senso ha farlo prima…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Gravina? In un momento dove sono morte più di 20 mila persona dice di non voler essere il becchino del calcio italiano…complimenti per la volgarità…che personaggi vergognosi che comandano il calcio… Roma? Io più che della fase due, parlerei di fase tre…ieri ci sono stati appena 22 nuovi contagiati…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Tutti stanno recitando un ruolo, anche Gravina, che deve per forza dire che questo campionato deve finire. Non può dire diversamente. Poi però deve essere il governo a parlare e dire che per adesso non se ne parla, e che poi quando sarà possibile saranno loro a decidere come organizzarsi per rifarlo. Temo che la decisione se chiudere questo campionato ora e ripartire col nuovo a settembre non lo deciderà il governo, e temo che Gravina alla fine farà ripartire quello vecchio dopo l’estate… Higuain? Questi sono i problemi che falsano tutto, non è solo un problema della Juve…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il calcio è lo sport più bello del mondo, ci piace da matti. Milioni di gente che vuole vedere le partite, perchè è lo sport più bello del mondo. E’ chiaro che sarebbe bello ripartire ora su concetti diversi, ma non vi fate illusioni. Tra due anni risarà tutto come prima…Finchè ci saranno gente come Raiola e Mendes il calcio sarà questo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Quando passerà questo tsunami, la gente non avrà più soldi…cambierà tutto…Ma secondo voi i club Usa potranno comprare Higuain pagandolo 7-8 milioni di euro all’anno? Leggo tutti i giorni della trattativa tra Pallotta e Friedkin, ma ora lì in America hanno problemi grossi, hanno gli stessi effetti che abbiamo qui in Italia, e Friedkin non potrà pagare la Roma quei soldi e non solo perchè ora il prezzo è cambiato…”

