“ON AIR!” – BERSANI: “Mi aspetto un acquisto di grande impatto”, CORSI: “Con Mourinho non può essere che così”, PIACENTINI: “Quella di domenica non sarà l’ultima di Dzeko con la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La stagione si sta per chiudere, la Roma sono certo che arriverà settima. Inutile tornare sui soliti discorsi, sul fatto che si poteva fare di più. Quello che è stato è stato, io guardo sempre avanti. Ora la Roma ha annunciato con largo anticipo il nome del nuovo allenatore, e già si fanno 50 nomi al giorno, sia in uscita che in entrata. Ognuno fa il proprio mestiere come vuole, ma ci vuole un po’ di coerenza e un po’ di serietà. Non si può passare dalla lista di Sarri a quella di Mourinho…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Su Zalewski so che c’è l’interesse della Sampdoria. Zalewski e Darboe sono stati chiesti da Cairo, due giocatori che potrebbero andare al Torino, magari con la formula del prestito, in una ipotetica trattativa per Belotti. La cosa certa è che Roma e Toro hanno parlato di Belotti, e in queste chiacchiere sono stati fatti i nomi di Darboe e di Zalewski nel momento in cui si intavolasse una vera trattativa per l’attaccante granata. Quello di Belotti è una delle poche cose certe, è uno dei sondaggi certi che ha fatto la Roma…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “E’ normale che ci siano difficoltà a trovare i nomi giusti per la Roma. Ragazzi, è il 21 maggio e siamo già intorno ai 65 nomi… La Roma al settimo posto non interessa molto, forse nemmeno ai giocatori, e a livello mediatico conta meno di zero. Ma come si può pensare che il 21 maggio ci siano delle certezze sul mercato della Roma. La Roma ha scombussolato i calendari annunciando per la prima volta un allenatore davvero speciale. Ma pensare che da qui a maggio si capiscano i nomi che formeranno la rosa è una follia, è un delirio…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Florenzi di ritorno alla Roma? Con tutta la stima per il ragazzo, sarà bello e bravo, però basta… Chi vorrei tra lui e Reynolds? Vabbè, ovviamente Florenzi, ma questa non è più la Roma di Pallotta, ora è la Roma di Friedkin. Depay e Belotti? Io non vorrei nessuno dei due, ma mi fido di Mourinho. Ragazzi, cerchiamo di comprare giocatori buoni. Ma con Mourinho non può che essere così. Basta con certi nomi…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se prendi Rui Patricio in porta, è comunque uno che ha quasi 100 partite in nazionale, è un buon portiere. Se hai Florenzi e Karsdorp da una parte, Spinazzola e Calafiori dall’altra, hai Mancini, Smalling, Kumbulla e Ibanez come centrali. A centrocampo prendi Wjnaldum a parametro zero, e gli metti Veretout accanto con i vari Cristante e Villar in panchina. Sulla trequarti hai Pellegrini, con Zaniolo a destra e Depay a sinistra, e di punta Belotti. In panchina ti tieni El Shaarawy, Perez e Borja Mayoral. Prenderesti due parametri zero e due da comprare. E’ una squadra sostenibile, che puoi provare a fare piazzando gli esuberi. Non è una squadra da due lire, ma con Mourinho è il minimo che ti immagini…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dzeko? Per me quella di domenica non sarà la sua ultima partita con la maglia della Roma. Però credo che dovranno essere trovate delle soluzioni alternative al dovergli pagare altri 7,5 milioni l’anno prossimo, perchè questo ti impedisce di prendere un altro centravanti che prende anche 4,5. Se poi però mi dici che vanno via Mkhitaryan, Pedro, Nzonzi, Olsen, Pastore, Fazio e Santon, allora ne puoi prendere anche due di centravanti. La Roma ha una serie di giocatori inutili che nella rosa guadagnano come Belotti. E Belotti, se hai Juan Jesus e Nzonzi, non lo puoi prendere…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Il settimo posto lo diamo quasi per scontato, visto che alla Roma basterebbe il pareggio per stare davanti al Sassuolo. Dando per assodato questo, devi capire cosa vuoi fare con questa famigerata Conference League. Se la usi per far giocare la under 23, per dare minutaggio a chi gioca meno, è un conto. E’ una competizione che o la fai per vincere, oppure la giochi per uscire subito e concentrarti sul campionato. In difesa non c’è da fare chissà che, devi solo decidere su Ibanez. Lì non sono tanto preoccupato. La differenza la devi fare in mezzo al campo…I ruoli scoperti della Roma sono facilmente individuabili, e spero che Mourinho si stia attivando anche e soprattutto per studiare delle soluzioni. E non potranno essere tutti da mille e una notte, ma un nome di impatto me lo aspetto, quello sì…”

Marco Juric (Rete Sport): “Una squadra che dovrà ancora giocare tre partite a settimana non può avere una rosa corta, ma almeno di 22-23 giocatori. Io penso che l’anno prossimo ci sarà un’aggregazione reale di alcuni Primavera alla prima squadra. Mi aspetto una convocazione fissa del Darboe della situazione, che sarà convocato a ogni partita. Io credo che sceglieranno 3 o 4 giovani che non vedranno più la Primavera, ma saranno stabilmente in prima squadra, e che allungheranno la rosa a 23 calciatori…”

Redazione Giallorossi.net