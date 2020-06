“ON AIR!” – CORSI: “Roma in mani nemiche, se Fienga si dimette fa un grande gesto”, CATALANI: “Difficile credere a Pallotta, dice tutto e il suo contrario”, D’UBALDO: “Petrachi è all’angolo”, ROSSI: “Solo qui succedono queste baruffe”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io penso che le parole di Pallotta non finiranno qua… Pallotta non è un ricco petroliere, ma non lo è nemmeno Friedkin. L’importante è fare le cose per bene, e qui non tutte le cose sono state fatte per bene… L’altro giorno un procuratore mi ha chiamato chiedendomi che succede nella Roma, se davvero sta succedendo questo…Quello che passa fuori è questo, caos, liti, dismissioni…Chi non sta a Roma e legge i giornali, questo è quello che passa…di una Roma messa peggio del 2011 e probabilmente non è così…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “I volantini sulla svendita? Sono stati i tifosi della Lazio voglio sperare…una volta queste battute le facevano i laziali…è già successo in passato che i laziali mettessero striscioni a Trigoria…è capitato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sono apparsi questi volantini con la svendita totale, i tifosi della Roma sono sempre svegli ed è la cosa che mi piace di più. Protestano contro questa dirigenza. Con la disfatta della Roma sia in termini economici che sportivi, se Fienga si dimettesse darebbe un segno di lealtà, sarebbe una grande persona. Se se ne va noi capiremmo che è stato un grande professionista, come è stato Gandini che se n’è andato quando ha capito che era tutta fuffa. A noi non c’era simpatico perchè veniva dal Milan, ma quando se n’è andato non abbiamo capito l’importanza. E’ stato un gentiluomo, non ha mai parlato della Roma, ma ora abbiamo capito perchè se n’è andato… Purtroppo questa società al momento è in mani nemiche…”

David Rossi (Roma Radio): “Tutti si domandano perchè Pallotta non ha parlato di Petrachi. Queste sono baruffe che succedono solo dalle parti nostre, al netto di quelli che dicono che l’ambiente romano non esiste. Ieri era un anno di Fonseca alla Roma e mi sembrava normale che Pallotta parlasse di lui… Io sono molto contento che Fonseca sia l’allenatore della Roma per il gioco che ha fatto vedere quando ha potuto esprimerlo al netto degli infortuni capitati, e mi ritengono molto soddisfatto e molto fiducioso sul futuro…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Io sono molto fiducioso sul futuro, la Roma è una squadra forte, giovane, riassemblata questa estate, ma era necessario farlo. Ci sono vari approcci al modo di fare calcio: c’è chi pensa che basti tenere l’ossatura della squadra e puntellarla con un elemento, e chi invece pensa che le squadre vadano cambiate profondamente. Io penso al Napoli, che è sempre più o meno quello e infatti sono sei anni che non vince niente. E’ molto difficile che dopo 5 anni una squadra possa passare da ottima squadra a squadra vincente. Rispetto chi pensa che la Roma della semifinale di Champions se rinforzata avrebbe potuto fare chissà che cosa. Potrei fare la storia della Roma di Ranieri che arrivò seconda, che buttò via quello scudetto, poi con Borriello in più sembrava la gran favorita e invece finì come finì. Nel calcio non sempre uno più uno fa due…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Si notano delle crepe nella comunicazione della Roma. Io sono contento che la stampa a Roma abbia una posizione critica, da qualche altra parte non fanno così, preferisco una critica sbagliata in più…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Può succedere di tutto da stasera, anche che la Roma disastrata da tutte queste voci possa finire davanti all’Atalanta, che magari scoppia. Può succedere di tutto, la speranza massima è che crolli l’Atalanta e che la Juventus vinca lo scudetto… Le parole di Pallotta? Prenderei con le pinze quello che dice, tanto ha sempre detto tutto e il suo contrario. Credere a Pallotta è difficile, noi siamo stati spettatori di tutto e del suo contrario. Pallotta con le sue esternazioni non si è reso credibile, per cui dalle sue parole non traggo nessuno spunto di verità. Fonseca? Mi sembra un bravissimo professionista e una brava persona. Che gli puoi chiedere più di quello che sta facendo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Oggi voglio ricordare Franco Lauro, scomparso settimane fa ma che io non ho avuto modo di ricordare. Oggi torno la sua coppa Italia, che era un po’ la sua coppa. Quando l’ho incontrato ho sempre avuto l’impressione di avere di fronte un grande signore oltre che un grande professionista. Ci mancherà quella figura di grande eleganza, mai una parola sopra le righe, faceva il suo con grande preparazione. Era un volto familiare, e questo è il miglior complimento per chi fa comunicazione e televisione…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “In questa ripresa della stagione io punto molto sulle sorprese, e tra queste metto la Roma e una buona chance di agguantare il quarto posto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quando si parla della Roma si fa riferimento solo al mercato in uscita. Ci vuole un direttore sportivo abile a farlo e mi sembra un po’ strano che Petrachi sia messo da una parte. Arrivare al quarto posto per la Roma non sarà facile, bisogna capire come sta l’Atalanta di Gasperini…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Fonseca più volte ha evidenziato il suo amore per la Roma, Pallotta ha rivolto a lui parole affettuose, ma i tifosi si aspettano qualcosa di più dal futuro del club. La comunicazione usata in questi giorni pone Petrachi all’angolo. Le parole del ds ha sorpreso i dirigenti della Roma. Fonseca ha preso le distanze da lui, perché al contrario di Petrachi, ha elogiato i giocatori e Pallotta non ha nemmeno menzionato il ds nel suo discorso. Quarto posto? La Roma sul campo ha dimostrato di essere inferiore all’Atalanta, ma Fonseca può puntare sul fatto di avere un organico più adatto al turn over…”

