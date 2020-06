“ON AIR!” – CATALANI: “Con la nave allo sbando la ciurma inizia a parlar male l’uno dell’altro”, GALOPEIRA: “Mi sembra che nella Roma ognuno vada per la propria direzione”, CORSI: “Petrachi via? Sarebbe un colpo eccezionale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Zaniolo è stato bloccato nel suo momento d’oro. Immaginiamo quanti dubbi e paure avrà avuto…se questo ragazzo torna forte subito come prima e più di prima, è davvero un mostro… Tare? Non so se sia il miglior direttore sportivo del mondo. HA delle qualità, ma gli va anche tutta l’acqua per l’orto…ma di sicuro non fa passare il proprio presidente per il primo deficiente di Roma… Petrachi? La mia sensazione è che abbia parlato più di se stesso che della Roma. La Roma avrebbe più bisogno di essere unita in un unico intento, che dovrebbe essere quello di uscire da questa situazione. Mentre a me sembra da un po’ di tempo che ognuno va per la propria direzione…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Petrachi è un direttore sportivo troppo esposto. Qui a Roma i direttori sportivi parlano troppo, forse perché c’è un vuoto ai vertici. A me del destino dei dirigenti non mi interessa, mi importa che la Roma esca da questa situazione e possa costruire un futuro con meno dubbi e più certezze. Certe cose che ha detto Petrachi non le avrei dette, non ritengo fosse il momento giusto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Fiorentina interessata a Petrachi…meno male, finalmente ce lo leviamo dalle scatole…Sarebbe un colpo eccezionale per la Roma, se Petrachi se ne va è già un bel passo avanti. Ieri ne ha dette di sciocchezze… L’ambiente? Ma qua il problema è che a Roma non ci sono soldi… Con questo tycoon possente e miliardario non si è vinto nulla e si alternano ds uno più sconosciuto dell’altro…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Petrachi è stato poco garbato con i suoi predecessori quando dice che i giornalisti se la prendono con lui perchè non va a prendersi il caffè con loro, e che erano abituati male…Mi sembra una bella frecciata a Monchi e Sabatini…”

David Rossi (Roma Radio): “Sembra di essere al 10 agosto, quando si avvicina l’inizio del campionato e si comincia ad avere l’acquolina in bocca. Ora c’è una sensazione diversa, ma c’è curiosità su questa specie di mini-mondiale per capire a cosa porterà…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Ora con la nave sempre più allo sbando, sia la ciurma che chi comanda iniziano a parlar male l’uno dell’altro. Lo hanno sempre fatto. La Roma è fatta da persone che sono state selezionate tra quelle improponibili. Su Zaniolo non mi sento tranquillizzato perchè da quando ci sono questi signori non c’è stato un giocatore importante su cui puntavamo che non ha fatto le valigie, e ora che c’è una situazione devastata a maggior ragione mi aspetto la stessa cosa. Poi è normale sperare che non accada, ma è una pura constatazione dire che di solito va così… Se Marotta vende Lautaro al Barcellona, magari si prende Zaniolo e quindi il discorso è molto diverso. Perchè se tu vendi Zaniolo prendi il giocatore di 36 anni a parametro zero che arriva dalla Bundesliga…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Se tu hai uno come Zaniolo, che è il vero golden boy del calcio italiano, è difficile trattenerlo. Lo sarebbe per tutti tenere lontane le sirene. Parliamo del calciatore più forte che c’è in Italia… Magari al posto di Zaniolo puoi prendere un giocatore interessante e futuribile, il problema è che se poi ti esplode il giocatore che hai preso per arrivare al livello di quello che hai ceduto, non ci arrivi a constatarlo perchè lungo il cammino avrai la necessità di venderlo… Comunque aspettiamo, Zaniolo non è stato ancora ceduto…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Non avete capito che Petrachi è al potere! A me dicono che le sue quotazioni nella Roma sono in rialzo, mentre altri dirigenti sono al ribasso… Pallotta è abbastanza incazzato che la Roma continua a perdere soldi, ed è particolarmente attento al fatto che chi gestisce qua non è stato attento alla situazione, ecco perchè vi dico che potrebbero esserci cambiamenti… . Pallotta è inferocito per come viene trattato dai tifosi perché lui dice che per la Roma ha speso una marea di soldi. Ora ha riallacciato una trattativa per la cessione del club, ma non so se con Friedkin o altri… Pellegrini potrebbe essere in bilico, Florenzi ha un’offerta in Italia e una in Spagna, che non è il Valencia. Under va via al 95%…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Petrachi al comando? A me dicono che se non ci fosse stato il Coronavirus, Petrachi sarebbe stato già mandato via… Lui dice che Zaniolo lo vuole tenere, ma poi bisogna vedere. E quando nel calcio dicono così…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Tutte le mattine quando si parla della Roma discutiamo di quello che parte, di quello che se ne va… Quando parliamo della Roma si parla solo di chi rimane e chi no… Per la Roma la cosa più importante sarebbe trovare un nuovo acquirente sicuro che possa rilanciare il club sotto tutti gli aspetti senza stare sempre a tremare in vista del mercato…”

Redazione Giallorossi.net