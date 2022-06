“ON AIR!” – CATALANI: “Mi aspetto una sorpresa, il mercato della Roma non può essere questo”, CORSI: “Mou si adatta”, FOCOLARI: “Se Matic è stato preso per fare il titolare, si parte male”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Se la Roma decidesse di cedere Shomurodov al Galatasaray, è perchè la Roma era orientata a cederlo e prendere al suo posto uno che segna più gol di Eldor, visto che Mou ha detto che abbiamo segnato pochi gol. Ma non possiamo saperlo. Magari per Mourinho questo primo anno di Shomourodov gli è servito per crescere e secondo lui quest’anno può fare 15 gol…non lo possiamo sapere. Ma se la Roma vende Zaniolo e si prende Dybala, secondo voi la gente si strappa i capelli? Sulla carta avresti più gol o meno gol per l’attacco? Di più. Ma uno ti potrebbe dire: sì ma Zaniolo ha sette anni di meno e un potenziale enorme. Quindi non è facile fare certi ragionamenti. E per fortuna non dobbiamo farle noi certe decisioni…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Ogni anno vanno prese decisioni su 20-25 giocatori, e non è facile. Quante volte sentiamo chiedersi perchè la Roma dà via certi giovani. Come Ciervo, che sembra avere numeri importanti, ma poi va al Sassuolo e non ha praticamente fatto niente. Poi magari tra due anni diventa un giocatore, ma tu delle scelte nel frattempo devi farle, è inevitabile. Come Scamacca, che ora tutti dicono “eh ma te lo dovevi tenere”….grazie al cavolo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La presentazione di Ronaldo non sarà il 29 giugno ma il 7 luglio…ci si crede tanto a questa cosa, ora anche Agelino Di Livio… Zaniolo alla Juve? Lo dicono tutti, speriamo almeno che ci diano tanti soldi, così almeno possiamo dare lo stipendio a Ronaldo per sei mesi… La storia di Mourinho col pc chiuso e i fogli bianchi? Io la vedo in una maniera: sta a significare che c’è zero carbonella…Ragazzi, noi stiamo ancora a discutere se la Roma possa prendere o no Frattesi, è ovvio che Mou stia facendo polemica. Questa non è la Roma di Mourinho. Lui si adatta…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Guarda caso la presentazione di Ronaldo ci sarebbe il 7 luglio, cioè il 7 – 7 … Oggi La Repubblica scrive che questa storia di Ronaldo era un’illusione collettiva, ma che tanto i romanisti sono abituati a perdere e quindi se lo aspettavano che non sarebbe arrivato. Peccato che due o tre giorni fa proprio La Repubblica scriveva di Cristiano Ronaldo alla Roma… La foto di Mou? Io la vedo come uno appena tornato dalle vacanze che ha il pc pronto per essere acceso e i fogli pronti per essere usati…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Quando si potrà fare una valutazione sul mercato della Roma, sarà fatta in modo rigoroso. Ora è più interessante parlare dei nostri desideri e di quello che è possibile fare. Dare un giudizio adesso, sia in positivo che in negativo, mi sembra prematuro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Celik e il milione che balla da una settimana? Giustamente la Roma, se sa che tra una settimana può prenderlo risparmiando un milione, perchè deve prenderlo subito? Per fare un piacere al tifoso che smania?…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Il mercato della Roma ci sta deludendo. Le altre si sono talmente rafforzate che il gap è aumentato. Non è di certo Frattesi che può cambiarti la vita: è un giocatore di riempimento, non è uno che ti cambia la squadra. Io penso che il mercato non sarà questo. Ora siamo delusi, ma ho la certezza del grande colpo, o di due o tre grandi giocatori che cambino la squadra. Non ascolto le stupidaggini su Ronaldo, se poi che tra qualche giorni ci sarà un annuncio importante, magari fosse. Ma dire il 27 giugno che il 29 giugno ci sarà la presentazione di Ronaldo all’Olimpico non si rende nemmeno conto che c’è dietro un problema di ordine pubblico, che ci sarebbero 100mila persone allo stadio e 100mila fuori per un evento del genere, e tu dovresti almeno prepararlo con una settimana di anticipo. Non so come si possano dire certe cose senza far funzionare il cervello…Ripeto, sono convinto che nei prossimi 10-15 giorni ci sarà una sorpresa, perchè non è possibile che il mercato della Roma sia questo. Perchè se fosse questo, capirei se Mourinho rimettesse il mandato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “C’è la volontà di Frattesi di tornare e della Roma di prenderlo. La Roma cerca di spendere il meno possibile e io farei la stessa cosa. Lui non sarebbe un titolare, deve dimostrare di essere all’altezza della situazione. E’ un prospetto che mi piace, ma devo dire che prendere un altro tipo di centrocampista e fare una coppia diversa con Matic…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Quello che capita al Milan è un po’ quello che capita alla Lazio: quello che capita alla Lazio crea sempre perplessità e dubbi. Lotito è un pirla, Tare non è capace, e Sarri si incazza…Dall’altra parte invece Friedkin è bravissimo e Mourinho è un genio…E così è a Milano: quello che fanno i cinesi con i soldi in prestito va tutto bene, e quello che fa il Milan va tutto male. E questo secondo me non è corretto… Matic? Oggi chi arriva dalla Premier, anche reduci e sopravvissuti, diventano giocatori molto importanti qui in Italia. Guardate Smalling: era considerato un rifiuto del Manchester United…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Frattesi secondo me è un giocatore all’altezza della Roma, intelligente, dinamico. Secondo me si fa un po’ di confusione sulla Roma: siamo sicuri che Matic sarà titolare se le cose restano come sono? Uno che fa la riserva nella squadra che è arrivata settima in Premier, siamo sicuri sia più forte del titolare della Roma e che gioca anche in Nazionale? Il Leicester lo abbiamo visto contro la Roma, è una squadra di una modestia impressionante…ma secondo voi Maddison, che il loro calciatore migliore, giocherebbe titolare nella Roma o nella Lazio? Secondo me no. Se davvero Matic sarà un titolare nella Roma del prossimo anno, si parte male…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!