“ON AIR!” – CATALANI: “Senza un grande mercato, difficilmente Mou resterà qui”, CORSI: “Calvarese? Questa Roma non ne azzecca una”, MAGNI: “Non sono d’accordo con le parole di Pellegrini”

David Rossi (Roma Radio): “Paredes si capiva che sarebbe diventato un grande giocatore. Fu venduto molto bene allo Zenit con una grossa plusvalenza, e mi ricordo che il commento medio era: “Meno male che ce lo siamo levati dalle palle perché questo non farà mai il salto di qualità“. E infatti è attualmente il miglior centrocampista del Paris Saint Germain… Mi vengono in mente altri giocatori che potrebbero fare lo stesso percorso come Schick, e Coric… No, non sono matto. Io vi posso garantire che a San Diego si vedeva solo Coric negli allenamenti. Poi ci fu un episodio alla fine di un allenamento che non voglio ricordare, perchè sennò butto troppo la croce addosso a qualcuno, e però da lì la carriera dik Coric ha avuto una svolta, perchè qualcuno ha deciso che Coric doveva giocare ala sinistra e non diventare il nuovo Pizarro. E vale anche per Villar, che però forse ha pensato troppo presto di essere il nuovo Iniesta, e ora infatti fa fatica anche a giocare nel Getafe…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pellegrini dice che gli arbitri non ce l’hanno con loro. Io ho sempre detto ai tifosi di non combattere certe guerre, o almeno non facciamolo quando siamo piccoli. Perchè poi i giocatori se ne escono fuori dicendo che nessuno ce l’ha con loro… perciò siete proprio delle pippe autentiche, al 100%… Questi ti fanno veramente avvelenare… Calvarese è entrato nello stanzino di Abisso per chiedere all’arbitro un referto su Zaniolo più soft, e quello lo ha denunciato: questo è il lavoro della magica Roma quest’anno. Una macchina schiacciasassi come organizzazione… Mannaggia alla miseria, non ne azzeccano una. Siamo messi molto, molto male…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ normale che ci siano richieste di chiarimenti, che ci sia anche una sorta di collaborazione tra società e arbitri. E ora scandalizzarsi perchè Calvarese è andato a chiedere spiegazioni su quello che sarebbe stato scritto nel referto mi fa molto sorridere…mi fa venire in mente quelli che fanno di tutto e di più intorno a te, e poi appena tu passi col rosso, ti arrestano… Le parole di Pellegrini su Mancini e Mourinho? Io non ci vedo contrapposizioni, mi sembrano due stili di allenatori differenti, ma non ce lo doveva dire Pellegrini… Mourinho assomiglia a Conte, non di certo a Mancini, che invece come stile è più vicino a Guardiola…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Le parole di Pellegrini su Mou e Mancini? Nemmeno io ci vedo una contrapposizione, ma quello che forse lo ha fatto pensare è che su Mancini aggiunge qualcosa parlando della tranquillità che trasmette, e questo sembra farlo pendere dalla sua parte. Ma mi sembra un processo alle intenzioni. La cosa che invece mi sembra interessante è quello che dice su Mourinho. Secondo me Pellegrini non ha ragione, perchè i fatti non dicono questo. Se Pellegrini ha ragione, allora Mourinho è bollito, perchè se la sua capacità è tirare fuori dai calciatori quello che non hanno, lui non sta tirando fuori niente… Non è mica un santone, che riesce a formare delle persone che dentro quel corpo non ci stanno. Secondo me invece il disegno di Mou sia un altro, di fare una squadra con certe caratteristiche, non di cambiare le persone che ci sono trasformandole in cuor di leone, quando cuor di leone non sono…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se la Roma non farà una giusta e importante campagna acquisti, ho i miei forti dubbi che Mourinho resterà alla Roma. Lui non ci resta qui a prendere 4 gol dal Verona. Io so che il Newcastle, che ha un budget illimitato e al momento è il club più ricco al mondo, ci stia pensando seriamente. La Roma invece è una squadra che ha dei grossi difetti e con la quale è difficile costruire gioco: non va bene per lui, ma non va bene per tanti altri allenatori…Che Mourinho resti a giugno ho dei grossi dubbi…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Leggendo le parole di Pellegrini di oggi sulla Gazzetta dello Sport mi sembra che lui preferisca chiaramente le metodologie utilizzate da Mancini rispetto a quelle di Mourinho… Uno cerca di invogliarti di più, l’altro invece è più pronto a bacchettarti, a sottolinearti l’errore…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “I tifosi romanisti hanno sempre fatto il sold out, ci sono sempre stati. In questo momento vedono Mourinho come baluardo, ma è sbagliato come concetto. Mourinho sta trovando difficoltà, e dentro la squadra ci sono degli scontenti. La Roma al momento è una delusione del campionato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I grandi allenatori quanto ci hanno messo a vincere una volta arrivati in un club? C’è tempo per costruire qualcosa di interessante. Mourinho è la speranza di poter svoltare e di avere negli anni una squadra più forte. I tifosi non hanno mai abbandonato la squadra. A Reggio Emilia non hanno mai smesso di sostenere la squadra…”

