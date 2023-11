“ON AIR!” – ROSSI: “Le parole di Sarri? Caz*ate da clima derby”, CASANO: “Polemica miserabile”, CARINA: “La Roma a Praga giocherà per il pari”, PRUZZO: “L’importante è che nessuno si faccia male”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Le parole di Sarri? Farò fatica a non prendere una querela stamattina…Le caz*ate sentite mi fanno capire che siamo entrati in clima derby, perchè pensare che giocare martedì in casa sia peggio di giocare giovedì fuori casa ce ne vuole… Vorrei capire com’è possibile che la Lazio statisticamente giochi sempre prima delle altre squadre con cui deve giocare dopo le coppe, e che sei volte su sei gioca dopo partite in casa, e la Roma sei volte su sei dopo partita fuori casa…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “La battuta di Sarri sulla Roma che giocherà un’amichevole è infelice, e vorrei ricordargli che noi non siamo una squadra che si scansa dalle coppe, al contrario di quello che aveva dichiarato l’anno scorso l’allenatore della Lazio. Noi orgogliosamente ogni anno speriamo di giocare la finale di coppa, e tenderei a immaginare che la Roma non giochi amichevoli in Europa… Polemica micragnosa, miserabile… In Premier giocano ogni tre giorni, a Natale, Santo Stefano, hanno una coppa in più, eppure non li sento quasi mai lamentarsi di questo… Ma basta, si giocherà domenica e che vinca il migliore. Le variabili sono migliaia, non credo che le partite infrasettimanali saranno decisive…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La Roma secondo me ha la quarta rosa del campionato, e deve arrivare quarta. Peccato che si è giocata quei sei punti, ma Mourinho deve arrivare quarto. L’anno scorso si poteva lamentare perchè davvero non aveva sostituti, ma quest’anno i giocatori ce li ha. E se non arriverà quarto è perchè ha perso due partite stupide. Non bisogna essere pro o contro Mourinho, dobbiamo analizzare i dati: la Roma è partita male, adesso sta andando un po’ meglio, non fa un bel gioco, ma speriamo possa risalire in classifica…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io domenica contro la Lazio farei giocare Cristante e Bove intermedi. Devi stare molto attento a non far girare Felipe Anderson e Zaccagni, se puntano Mancini e Ndicka, che non sono due fulmini di guerra, poi diventa difficile. Io proverei El Shaarawy a sinistra per mettergli un po’ di paura…Mourinho? Da lui ti aspetti un valore aggiunto, il problema è quello. Anche avendo una rosa non da scudetto, da lui mi aspetto qualcosa di diverso. E’ vero che abbiamo una coppa vinta e un’altra rubata, ma in campionato i risultati sono deludenti, sono due anni e mezzo che la Roma è sempre sesta e settima. Da un allenatore come lui vorrei vedere un valore aggiunto…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Mancini domenica l’ho visto in difficoltà tattica, non fisica. Nell’uno contro uno, contro un avversario veloce come Banda, va in affanno, e non c’entra la condizione. Lui e Cristante sono giocatori che aumentano gli anticorpi giocando, e lo stesso vale per Lukaku. Io non vedo nessuno dei tre fuori domani…”

Emanuele Zotti (Tele Radio Stereo): “Le parole di Sarri? Non c’ho dormito stanotte… Se domani portassi a casa i tre punti, poi giocheresti in pigiama le ultime due partite del girone. L’importante contro lo Slavia è non perdere. La Roma che segna spesso nel finale? E’ una caratteristica delle sue squadre, che non mollano mai. L’importante è come finisce la partita, non è che i minuti finali contano meno, quello che conta è il risultato al fischio dell’arbitro…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Per me la partita della Roma di domani non è una formalità, specie perchè a fue giorni dal derby puoi avere delle complicazioni. Chiaro che la Roma è più forte dello Slavia, ma giocherà soprattutto per non perdere, e per me non sarà un’amichevole come l’ha definita ieri Sarri…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io amichevoli in giro per l’Europa non ne vedo, vedo partite difficili a tutti i livelli. La Roma deve cercare di uscirne con un pareggio, che sarebbe un risultato ottimale, e soprattutto senza acciaccati, questo sarà fondamentale. Mancini ha bisogno di riposo, Banda lo ha sfiancato, lui ha tirato la carretta dall’inizio della stagione. Che Llorente faccia il leader della difesa mi sembra esagerato, ma sta dando una bella mano. Quel reparto può essere decisivo contro la Lazio. La partita di Praga ha queste insidie. Mi dispiace non avere Azmoun domani, ma giocherà Belotti per dare respiro a Lukaku. Su Dybala non so cosa avrà in mente Mourinho, ma hai El Shaarawy che è un giocatore buono per tutte le stagioni…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Quella di domani non è un’amichevole, e se ti presenti a Praga con una squadra rabberciata rischi il primo posto nel girone. E’ molto difficile che lo perda, ma la possibilità esiste e se la deve giocare. Turnover sì, ma non esagerato. Luis Alberto? Non credo che sia in discussione, ha avvertito un fastidio e dovrebbe finire lì. Diverso il discorso di Zaccagni, secondo me è molto in dubbio per il derby…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Sarri dice che la partita della Roma è un’amichevole, ma se vai a Praga pensando che sia un’amichevole ne puo prendere 4 o 5. Lo sa Mournho, che ne ha presi sei in Norvegia, e lo sa anche Sarri che ne ha presi 5 in Danimarca. Andare in questi campi pensando che sarà un’amichevole è molto pericoloso, lo stadio sarà molto caldo, quella della Roma è una partita vera e da giocare con grande attenzione…”

