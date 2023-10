“ON AIR!” – PRUZZO: “La formazione della Roma non mi fa stare tranquillo”, FOCOLARI: “Il Servette è poca cosa”, PIACENTINI: “Sponsor arabo? L’opinione della Raggi non vale molto”, CASANO: “Friedkin imprenditore privato, fa quello che vuole”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il dubbio principale di stasera è chi giocherà al fianco di Lukaku. Mou ha annunciato quattro cambi, uno dovrebbe essere Svilar, l’altro Zalewski, a centrocampo dovrebbe riposare Pellegrini con Aouar in campo, resta da capire chi giocherà in attacco al posto di Dybala. Io fatico a pensare a Belotti ancora in panchina, ma Mourinho ha sempre detto di preferire una seconda punta più fantasiosa e questo rimette in gioco El Shaarawy. Io però il Faraone lo vedrei pure come esterno a sinistra. Il Servette? E’ la più debole del girone, e mi auguro che la Roma vinca in scioltezza per andare poi in gestione…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Il calcio è mosso dai soldi. Possiamo scrivere tutti gli striscioni che vogliamo, possiamo dire tutti “no al calcio moderno“, ma la Roma coglie l’occasione…Ad assegnare Expo 2030 non sono i cittadini, non sono i tifosi. Se la Roma scrive “Ryiadh Season” sulla sua maglietta non è che condiziona chi dovrà decidere a chi assegnare l’Expo, non credo che a decidere sarà la Curva Sud…”

David Rossi (Rete Sport): “Roma, Riad e Pusan erano in lizza per l’Expo, che è una fiera mondiale che può servire come rilancio della città. La notizia che la Roma stesse concludendo un affare proprio con Riad, concorrente della città per l’assegnazione dell’Expo, ha fatto scalpore. Il Comune non ha preso benissimo questa cosa. Io vorrei ricordare che il Comune sta trattando con la Roma la possibile costruzione dello stadio su terreni pubblici, e non privati. Questi sono gli incroci…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Raggi ha diritto di parola come tutti, ma per come si è comportata da sindaco su alcuni grandi eventi come stadio della Roma e Olimpiade, credo che la sua opinione sullo sponsor della Roma non valga molto… Questi ti offrono 25 milioni…ma di che parliamo? Noi stiamo a fa il mercato coi pezzi de pane… Ma fatemi capire, ma a fine anno, quando ti mancano i soldi degli sponsor, arriva il Comune di Roma a dirti: “Ecco, questi sono i 25 milioni che ti mancano, mettili a bilancio…“. Mi pare di no…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Continuo a non capire perchè la Roma non passi alla difesa a 4 nemmeno stasera contro il Servette. Mourinho dice che non ha gli esterni in attacco per fare la difesa a quattro, ma tu non devi fare per forza il 4-3-3, potresti fare un 4-2-3-1 o il 4-3-1-2. Ma perchè non cambiare, provaci…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La Roma è una società con una proprietà americana, che deve fare i propri conti, sono imprenditori. Mo siccome la Roma ha messo Ryiadh Season sulla maglietta assegnano l’Expo a Riad? Ma che film è…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Ma l’Expo che c’entra con Ryiadh Season? Non capisco… Il Comune e la Raggi dicono questo, che la Roma ha messo questo sponsor sulla maglia e questo inciderà sulla scelta dell’Expo, che è una caz*ata! Sono giorni che la Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera e La Repubblica riportano solo il pensiero del Comune di Roma che contestano la scelta di un’azienda privata. La Roma non è un ente pubblico, non deve fare cose per il bene pubblico. Il signor Friedkin è proprietario di un’azienda privata, e l’AS Roma ha il diritto di fare quello che vuole…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista): “Serve cautela, mi risulta che siano professionisti, e non li hanno presi dalla strada. L’importante è che l’approccio della Roma sia umile, ci sono sempre insidie. Se passa il principio che loro vengono a fare la vittima sacrificale, questo diventa il rischio più grosso e va assolutamente evitato. Mou sa quanto ha pagato la Roma la partenza sbagliata in Europa l’anno scorso, se puoi evitarti le due partite del playoff sarebbe molto meglio. Stasera è una tappa fondamentale per mettere in chiaro almeno la qualificazione, e poi ti andresti a giocare con lo Slavia il primo posto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa indignazione dei politici sullo sponsor saudita è tutta da ridere. Nessuno ci venga a dire che non possiamo fare affari con gli arabi, visto quello che il calcio europeo ha fatto in questi anni in Arabia. Sta cosa non si riesce proprio a capire, è una polemica strumentale… Visto che l’arabo ha detto che ci possono essere sviluppi futuri con la Roma, noi aspettiamo e speriamo…magari con Mourinho, visto che sono pure amici… Occhio a pensare che la polemica con il Comune sia insignificante, perché delle ripercussioni ci possono essere. Quando forze politiche vogliono mettere in mezzo la Roma sullo stadio, guardate che ci riescono. E’ una storia fastidiosa…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Io non ci vedo niente di particolare: è un’offerta fatta da privati a una società privata. Che c’è di scandaloso? Solita polemica pretestuosa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Tre vittorie stasera? L’augurio è quello. La formazione della Roma un po’ mi preoccupa, ma non conosco il valore del Servette. Tutte le partite son difficili, e per quanto visto in questi ultimi tempi non mi fiderei nemmeno dell’ultima in classifica del campionato svizzero…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La partita della Roma difficile non mi pare…il Servette è ottavo nel campionato svizzero e ha perso le ultime partite… Dalla Roma mi aspetto una vittoria e anche rotonda, il Servette è davvero poca cosa. E’ una squadra particolarmente modesta, ha fatto un punto nelle ultime 4 partite del campionato svizzero. La Roma di Lukaku ed El Shaarawy è in grado di fargli gol al Servette…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le partite di stasera non sono tutte uguali: quella dell’Atalanta è una partita verissima, la Roma invece come può non battere il Servette in casa. Non avrà problemi…”

