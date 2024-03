“ON AIR!” – ROSSI: “Brighton 81esimo nel ranking Uefa, come può essere favorito?”, PIACENTINI: “Se fosse allenato da Dezerbs saremmo stati contenti del sorteggio”, VISNADI: “Feyenoord ostacolo più impegnativo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “De Zerbi viene raccontato da tutti come un genio, e allora mi aspetto che il genio faccia fuori la Roma… Il Brighton è 81simo nel ranking Uefa, la Roma nona.. con tutto il rispetto, ma come possono essere favoriti loro nelle scommesse? Siccome è una squadra inglese è favorita? Mi sembra assurda sta cosa…poi domani finisce 0-3 e hanno ragione loro, ma a bocce ferme mi sembra un approccio un po’ superficiale…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il Brighton negli ultimi sette anni ha fatto 15 esimo, 17esimo, 15esimo, 16esimo, nono, sesto e nono posto…non è che parliamo del Liverpool. Se compariamo le due squadre come risultati, anche la Roma ultimamente ha fatto male in campionato, ma nella storia recente è arrivata anche seconda e terza…La Roma secondo me parte leggermente favorita. Se il Brighton invece di essere allenato da De Zerbi fosse stato allenato da Dezerbs, probabilmente saremmo stati contenti del sorteggio. Poi devi giocartela sempre, e se trovano la partita giusta possono anche farti male. E’ questo il rischio del doppio confronto…Difesa a 4? Ti resta solo Celik, e questo secondo aumenta la possibilità di una difesa a tre. O magari a tre e mezzo, con Mancini a destra e Spinazzola a sinistra…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “De Rossi ha capito che le armi migliori di questa Roma sono in attacco e ha schierato una squadra a trazione anteriore. Brighton? Spero che De Rossi parta con la difesa a 4. Ma se sceglie di giocare a 3, va bene perchè lui ha dimostrato di saper cambiare a partita in corso, che è una virtù. I puri, Zeman o Sacchi, insegnano calcio, ma poi sono vittime di sé stessi. Capello con il suo gioco pratico ha vinto 4 scudetti, Sacchi se non sbaglio uno, però rimane impresso il Milan di Sacchi. La praticità è più redditizia dello champagne…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “De Rossi studia le caratteristiche dell’avversario ma per adeguare la sua proposta ai difetti dell’altra squadra. E poi ha recepito le sensazioni dei suoi calciatori: Dybala ha cominciato facendo l’ala destra, poi De Rossi si è accorto che non è in grado di fare quel ruolo e piano piano lo ha messo a fare il dieci…Un’ala destra il prossimo anno? Io penso che ti serva più un esterno a sinistra, uno che sia più forte di El Shaarawy, un Vinicius…Le priorità sono terzino destro, una mezzala alla Barella o alla Frattesi, e poi trovare un ala sinistra più prolifica e continua di El Sharawy…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Roma-Brighton? Partita che se non fossi stato tifoso romanista avrei visto comunque, ma visto che sono tifoso la guardo senza pensare al gioco ma solo a come finirà. La Roma è al gran completo tranne Kristensen, che tanto non avrebbe potuto giocare, e davanti è sicuramente più forte del Brighton. E con una difesa che ti attacca alta, non dico che è tutto a posto, ma insomma… vedete un po’ che dovete fare. De Zerbi so che non cambia idea, e va bene, non deve cambiare idea… Sulla Roma ho letto cose vergognose, la Gazzetta aveva scritto che Dybala e Lukaku pesavano per il 15% del monte ingaggi e che la Roma avrebbe dovuto puntare su Baldanzi e Azmoun. Che saranno pure due bravi ragazzi su cui puntare, ma io mi tengo stretto Dybala e Lukaku… ”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “De Zerbi avrà tutta la stampa italiana che lo guarda, avrà di nuovo tutti i riflettori addosso e avrà voglia di farsi vedere…tiferanno tutti per lui…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Brighton? Non lo conosco. So come giocava il Sassuolo con De Zerbi, è uno che non bada il risultato ma a valorizzare la sua persona e trova società che glielo permette. In altre società verrebbe messo in discussione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “De Rossi contro De Zerbi? Ma perchè bisogna creare questa contrapposizione, non c’entra niente i due…Il Brighton? Se prendi tre gol dal Fulham e quattro dal Luton, dei problemi ce l’hai…Per me è favorita la Roma… De Zerbi è bravo, ma se ti vendono i giocatori più forti che hai, dal quinto posto passi al decimo. Di Dionisi si parlava di Lazio, Fiorentina, della stessa Roma, ma gli hanno venduto i migliori e ora lo hanno esonerato…Sono allenatori, e non sono maghi. Uno solo pensava di esserlo, ed è stato cacciato…”

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio): “Il Brighton non è una squadra straordinaria, e se gli togli Mitoma…è una squadra che fa tanti gol, ma ne prende anche tanti, e vive di alti e bassi. E’ una squadra da non sottovalutare, ma hanno venduto i due cardini della squadra, che erano Caicedo e Mac Allister, hanno preso tanti giocatori giovani che hanno bisogno di tempo. Il Brighton ha una buona squadra, ma non ha Dybala e Lukaku…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il sorteggio poteva andare meglio alla Roma, anche peggio, ma c’erano più possibilità di pescare squadre più deboli tipo lo Slavia Praga… La Roma però è favorita, perchè si presenta in campo con Dybala e Lukaku tutte le partite…ma quante squadre in Europa hanno Dybala e Lukaku? E poi Paredes, che è un campione del mondo, e Pellegrini, che è il miglior Pellegrini dell’ultimo periodo. La Roma è una squadra forte…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Per me era più impegnativo il Feyenoord del Brighton. Ci si riempie la bocca di questa squadra perchè c’è De Zerbi, che è bravo, non dico che non lo sia…ma gli hanno messo quella etichetta, e chi gliela toglie più…Per me la Roma è favorita…”

Redazione Giallorossi.net

