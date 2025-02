“ON AIR!” – TORRI: “Conte può lasciare il Napoli, la Roma una delle possibili destinazioni”, CORSI: “Porto da battere, altrimenti lasciamo perdere”, CASANO: “Al 99% il prossimo capitano sarà Mancini”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se Hummels non dovesse giocare stasera, pur essendo pienamente recuperato, sarebbe una scelta tecnica. E se è una scelta tecnica, Hummels non è più un monumento…questo è un ragionamento lineare…ma per me gioca. Pellegrini? Io mi giocherei Baldanzi se devo far giocare un sotto punta vicino a Dybala. Anche perchè loro il piccoletto tra le linee lo soffrono, Djalò mi sembra uno che può andare in difficoltà contro Baldanzi. C’è però da dire che spesso Baldanzi va molto meglio da subentrato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Stasera all’Olimpico saranno circa 55mila i tifosi della Roma, che non sono pochi per una partita di giovedì alle 18:45. Ma negli anni passati si vivevano con più empatie partite così. Non siamo il Milan che ha vinto 7 coppe di campioni…se dovessimo pensare che è una partita poco importante, abbiamo sbagliato qualcosa. Roma più forte del Porto? Io la mano sul fuoco non ce la metto, guardate Atalanta, Milan e Juve…Arrivati a questo punto non te la porti da casa, e per la partita sono moderatamente preoccupato… Niente quinto posto per la Champions? Tanto non ci riguarda. E mi tranquillizza sapere che avremo un posto in meno per la Conference….”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Mancini al 99% sarà il prossimo capitano della Roma, perchè l’anno prossimo Pellegrini andrà via. Di base lui sarà uno dei capitani, faccio fatica a trovarne altri. Forse Dybala potrebbe ambire alla fascia quando Mancini non sarà in campo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il nostro Friedkin assume un altro tipo di leadership, anche nella tifoseria: leggo “tutti allo stadio con la bandiera”, pensavo fosse una cosa che veniva dai gruppi della curva, e invece ho saputo che viene dalla Roma. Ora fanno anche il tifo…Friedkin decide anche cosa devono farei tifosi all’Olimpico: più padrone di questo, non penso ce ne sia. Ma a voi è mai successo di sentire un presidente dire cosa devono fare i tifosi? Rimango scioccato…Il Porto è da battere, la Roma non può sbagliare…devi vincere non perchè la Roma sia la squadra migliore del mondo, ma perchè il Porto in questo momento non è forte. La coppa comincia da venerdì, con i sorteggi. Se non mi battete questi, lasciamo perdere…vi giuro, se la Roma perde, domani non parlo della Roma…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il prossimo allenatore? Non possiamo passare da Farioli, o un nome tipo quello, al sogno Ancelotti. Ranieri lo ha detto: se ci chiedete giocatori da 70 milioni ci squalificano dalle coppe, e allora come fai a pensare a un progetto legato ad Ancelotti? Magari, ma mi sorprenderebbe. Lo stesso Montella, prima di accettare, due domande se le farebbe eh…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Siamo più forti del Porto, loro hanno delle individualità interessanti, ma la Roma ha più esperienza e qualità. Mi aspetto una Roma formato Europa, quando c’è il dentro o fuori solitamente sono state serate positive, specie qui all’Olimpico. Soulè con Dybala in campo stasera? Tatticamente sarebbe un esperimento, a me intrigherebbe, ma mi suona strano per Ranieri, che mette i giocatori a proprio agio nel proprio ruolo. Hummels? Con l’esperienza che ha, io in una partita del genere lo metto sempre in campo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Conte potrebbe andare via dal Napoli a fine stagione, e una delle possibili destinazioni è la Roma. La prossima stagione potrebbe esserci veramente il valzer delle panchine: non so se Gasp, Conceicao, Motta e Inzaghi resteranno alle rispettive squadre. E in più ci sono Allegri, Sarri e Mancini liberi…penso che parecchie squadre avranno un allenatore nuovo. Per la Roma c’è una scelta enorme per la prossima stagione, e secondo me c’è pure Conte…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Devi essere concreto stasera. Ora hai delle certezze che Ranieri hanno saputo trasmettere ai giocatori. Hai la possibilità di vincere questa partita, perchè l’1 a 1 dell’andata è un risultato positivo. Se ci fossero cali di tensione potrebbe diventare tutto molto più complicato… El Shaarawy? Dopo un’ora va in debito di ossigeno. Angelino, come dicevamo ai nostri tempi, è un’aletta, lo metti lì a fare i cross…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Le partite di ieri e l’altro ieri ha dimostrato che non puoi parlare mai di squadre deboli in Europa. La Roma in questo momento sta facendo bene, e il Porto è ai minimi termini, ma è una partita di Europa e quando fai i playoff si sta tutti sulla stessa barca. E’ una partita da 50%. Sono i particolari, gli episodi a fare la differenza e la Roma deve stare attenta a quello…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Ranieri deve stare attento ai particolari, cosa che non ha fatto ieri Thiago Motta…El Shaarawy e Angelino esterni? Va bene, sono due giocatori affidabili, devi mettere giocatori di cui ti puoi fidare. Angelino ha dimostrato il suo valore, non eccelso ma ottimo. El Shaarawy il 6,5 te lo fa sempre, anche il 7…”

