“ON AIR!” – CORSI: “Questa è la Roma più piatta degli ultimi 40 anni”, BERSANI: “Il silenzio dei Friedkin è un’anomalia”, PRUZZO: “La squadra ha l’obbligo di restare in corsa su tutti i fronti”

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Ma l’algoritmo che aiuto mi deve dare? Devi studiare il contesto in cui vive il giocatore, la famiglia che ha alle spalle, che è importante e sono cose che le grandi squadre fanno, e l’algoritmo questo mica lo può fare. Ma se c’è Aguero a fine contratto, ma che è l’algoritmo che te lo deve dire?… L’algoritmo può servirti per certe valutazioni, ma quello che conta è il talento. E torniamo ad Aguero: la Roma questo se lo può permettere teoricamente, sull’ingaggio è dura ma non ha cartellino. Sono queste le cose che infiammano… Belotti? Non è che te lo regalano, perchè di cartellino gli dai subito quello che non dai manco in due anni ad Aguero…”

David Rossi (Roma Radio): “C’è un po’ di apprensione per l’incolumità dei giocatori della Roma nelle partite di oggi con le nazionali. Ci avviciniamo alla partita di Sassuolo, ora speriamo che arrivino buone notizie da Trigoria. Sono un po’ pessimista, non mi aspetto che oggi tornino tutti a disposizione di Fonseca. Mi accontenterei di uno tra Smalling e Cristante. I tempi sono stretti, e poi c’è l’impegno con l’Ajax. Non vorrei essere nei panni di Fonseca, non sarà facile fare delle scelte. Se la Roma dovesse sbagliare la partita di sabato, anche considerate le gare delle concorrenti, il discorso quarto posto sarebbe compromesso in modo importante. Avremo un solo risultato a Reggio Emilia…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Anche se oggi qualcuno tornasse in gruppo, è difficile immaginarlo poi in campo contro il Sassuolo. Io penso che si vada verso una difesa a quattro. Fortunatamente anche gli emiliani non sono al completo, ed è una squadra che ti lascia campo. Quello che succederà stasera in Lituania sarà fondamentale: risulta solo Pellegrini titolare, ma il campo sarà sintetico e in brutte condizioni, per cui speriamo bene…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Aguero bollito? Io vi dico che a cifre umane, e purtroppo non guadagna cifre umane, me lo prenderei. Chiaro che se ti prendi uno come Aguero, puoi farlo giusto dopo una stagione tormentata come questa, e col contratto in scadenza. Altrimenti non potresti prendertelo. Questa è la sua prima stagione in cui è in difficoltà, non la terza. Ma non prendiamoci pena, perchè tanto non si rilancerà qua, mi sembra evidente no?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sui giornali c’è tutta roba vecchia oggi, non c’è niente di nuovo. Sul Corriere dello Sport si inventano addirittura che la Roma avrebbe deciso di dire basta col campionato e di buttarsi sulla Coppa. E’ evidente che non è vero. Ma si può dire una cosa del genere secondo voi?… Questa è la Roma più piatta della storia da dopo lo scudetto di Viola. Prima almeno qualche coppa Italia la vincevi, e ci rubavano scudetti. Qua niente invece, continuare sul piattume di Pallotta mi mette un angoscia. E Firedkin non è esente da critiche perchè ha mandato via Pallotta. Io voglio vincere, voglio stimolare i Friedkin, e casomai criticarli se non compreranno nessuno, perchè io voglio che la Roma vinca…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma non ha approfittato del momento di crisi di Napoli e Milan, e ora ti trovi in grande difficoltà perchè ora sono impegnate su un solo fronte e si stanno rimettendo in piedi. Io però questo discorso di scegliere tra campionato e coppe non lo capisco tanto bene. Se però la Roma sabato non vince contro il Sassuolo, penso che chi vuole perorare questa causa una scelta la dovrà prendere per forza. Se non la vinci non c’è più da scegliere… Le nazionali c’hanno portato via Kumbulla e Cristante, e non è finita: se stasera giocherà Mancini bisognerà incrociare le dita… Cutrone? A me è sempre piaciuto, io me lo sarei preso al posto di Mayoral…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Cutrone al posto di Mayoral? Il livello è più o meno lo stesso, anzi lo spagnolo mi sa che ha segnato di più. Il fatto è che l’anno scorso ti chiedevano 40 milioni per l’azzurro, mentre Mayoral sei riuscito a prenderlo in prestito con diritto di riscatto fra due anni… Con il Sassuolo sono sempre più convinto che bisognerebbe giocare con la difesa a quattro, ma credo che Fonseca continuerà con la difesa a tre con Mancini, Fazio e Spinazzola. Il Sassuolo ha giocatori superiori alla stagione che stanno facendo, è una squadra che se è in giornata può metterti in grande difficoltà. Io più di qualcuno me lo prenderei dal Sassuolo, come Berardi…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La comunicazione della nuova proprietà non c’è. La nuova proprietà non comunica. Ha fatto questa scelta, e piaccia o no è la loro. Non so se darà dei frutti. Ma a me, sarà banalissimo, interessa la campagna acquisti, ancora prima dell’allenatore. Portami giocatori forti, poi qualcuno che li allena si troverà. Quando la Roma vinceva ed era a ridosso dei primi posti, non parlavamo della mancanza di comunicazione. Ma quando poi vai in crisi di risultati, forse è lì che devi farti sentire. Ma questa è l’unica proprietà che non parla, ed è un’anomalia. I Friedkin non si sono proprio presentati, non c’è stato nessun atto formale, se non quattro righe sul sito di casa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve giocare una partita alla volta, ha l’obbligo di restare in corsa su tutti e due i fronti. Servirà fare il massimo per giocarti tutte e due le competizioni, anche attraverso un turn-over ragionato e ben calibrato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Roma e Lazio secondo me sono ormai fuori dalla corsa Champions. Secondo me la Roma deve puntare sull’Europa League, perchè teoricamente sta messa pure peggio della Lazio, che può finirle due punti sopra se batte il Torino. A quel punto, con l’Atalanta e la Juve 5 punti davanti, la qualificazione è un miraggio. L’Europa League è difficile, ma non impossibile, e secondo me ci deve puntare… Smalling? La rincorsa a tornare non gli ha fatto bene, soprattutto quando hai una certa età. Questa cosa di tornare a giocare quando non sei in condizione non fa bene, perchè poi ti rifai male…”

Luigi Ferrajolo (Radio Radio): “Puntare sull’Europa League e mollare il campionato? No, non sono d’accordo. La Coppa è difficile, non è che hai un cammino facile verso la finale. In campionato hai più partite per recuperare, e ci sono squadre che possono crollare. Fare una scelta non mi sembra giusto per la Roma… Smalling? Non è mica una cosa normale, bisogna capire che cosa ha. Quest’anno non ha mai giocato…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Pedro è un giocatore straordinario che si è perso. E’ chiaro che quando arrivi a una certa età, conta la condizione fisica, e lui non ha avuto una condizione decente. Si vede che non ha ritmo, non ha cambio di passo. Ma la Roma deve recuperarlo. Per me arrivare in Champions attraverso il campionato è diventato impossibile, proprio perchè giochi anche l’Europa League. Ora devi fare una scelta. Ci sono tanti giocatori acciaccati dietro, e una scelta diventa inevitabile…”

