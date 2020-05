“ON AIR!” – CORSI: “Fienga è il male manageriale della Roma, un mistero come sia finito a Trigoria”, FOCOLARI: “A Pallotta non importa nulla dei giallorossi, ormai ne siamo certi”, PALIZZI: “Bonaventura a Trigoria come apripista per Kean?”, GALOPEIRA: “Petrachi costretto a non sbagliare nulla”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Bonaventura alla Roma? Ci andrei cauto, non mi permetto di dire che non sia vero…però anche io ho provato a lavorarci e non ho trovato riscontri… La Roma ormai è quasi costretta a fare operazioni perfette…non può permettersi di sbagliare…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Bonaventura giallorosso a parametro zero, forse come apripista per Kean…è una ipotesi…Ricordiamo tutti benissimo cosa accadde quando arrivò alla Roma Manolas, quando la Roma decise anche di prendere a parametro zero Emanuelson, sempre della scuderia di Raiola, che poi mise una buona parola con il presidente dell’Olympiacos per far andare Manolas alla Roma…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Bonaventura? Sono tre anni che ha problemi fisici…questa sarebbe un’operazione spiegabile solo perchè hai il Bangsbo di turno che fa resuscitare i morti, oppure lo prendi perchè Raiola poi ti aiuta in qualche operazione in entrata o in uscita…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Corriere dello Sport finalmente scrive sulla Roma quello che io dico e tutti sanno…Dopo due anni di Fienga presidente, perchè alla fine è stato questo, il bilancio chiuderà con un rosso epocale. Poi ci sono anche delle confidenze di Fienga dove dice che è stanco e che se ne andrà…io spero che se ne vada velocemente, la Roma la lascia in buone acque solo se ne va lui, Pallotta e tutti i loro soci. Allora sì che la Roma può rinascere. Fienga è stata la croce su una storia già finita, è stato il timbro “fine” su una storia già quasi finito. E’ stato il male dal punto di vista manageriale della Roma. Da quando c’è lui, lo scrivono tutti, la Roma ha visto peggiorare la sua situazione finanziaria. Fienga ha fatto l’amministratore di Dhalia che è fallita…la sua storia da manager è stata costellata da qualche fallimento finito sotto le inchieste dei tribunali…lui non ha mai brillato in nulla e come sia finito alla Roma è un mistero totale…”

David Rossi (Roma Radio): “Ieri ci sono stati dei passi in avanti, il CTS ha accettato il protocollo del calcio…anche se restano tante cose che non si capiscono…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “I passi avanti sono evidenti, non dimentichiamoci che Spadafora due settimane fa fece quella dichiarazioni bruttissima e senza senso con la quale avvertiva i presidenti a pensare a settembre… Ora il passo avanti è evidente e non per il ripensamento del CTS, ma del fatto che i contagi sono in calo clamoroso ovunque…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma ha questa cosa del bilancio da mettere a posto, ma da quello che ci fa arrivare, Pallotta è sereno e tranquillo…Da qui al 28 maggio la parola d’ordine è ‘nascondere’ i contagiati. Alcune società già lo stanno facendo… Se dico certe cose è perché le so, mica sono scemo. Non ho le prove altrimenti farei nomi, ma mi fido delle mie fonti…”

Franco Melli (Radi Radio): “Pallotta è tranquillo? Sono i tifosi che sono preoccupati… La Roma può far bene? Sì, come il Brescia… La Roma è in una situazione problematica…sì, se la Lazio batte l’Atalanta le cose possono cambiare, ma comunque resta sempre dietro per gli scontri diretti… Però certo, può accadere di tutto….”

Furio Focolari (Radio Radio): “Roma e Lazio hanno due situazioni molto diverse…Pallotta è sereno? Ma a lui che gliene frega della Roma, ragazzi… Lui alla Roma non ci tiene, non ci ha mai tenuto, ormai ne siamo certi…Sono due anni che non viene, è la cosa più abnorme mai capitata a questa società…la Roma è una società gloriosa, voi sapete che io sono laziale, ma ho il massimo rispetto della Roma che ha una delle più grandi tifoserie del mondo… Ma tra questi tifosi non c’è Pallotta…Il bilancio parla chiaro: 278,5 milioni di passivo! Qua ci dicono che bisogna vendere di qua e di là, che Smalling non potrà essere riscattato, la situazione non appare eccezionale. Per quanto riguarda la ripresa del campionato, può fare ancora bene e l’Atalanta non è così lontana…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La ripartenza della Roma non verrà toccata dai problemi societari. Non sappiamo come riprenderà, come tutte, ma dovrà essere quella di prima ma probabilmente con una difesa a tre, che non mi sembra una follia dato che ha ottimi stopper. La Roma penso che stia bene, poi magari qualche giocatore non sa che futuro avrà, tipo Under… La Lazio stava andando benissimo, la Roma così così…ora però non sappiamo come ripartiranno dopo questo lungo stop…non sappiamo niente di nessuno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “l via agli allenamenti di gruppo è una notizia positiva per la ripresa. Mancano però 124 partite, non penso che ce la faranno. Per la Roma ci vorrebbe un rilancio clamoroso per comprare giocatori di livello…”

Redazione Giallorossi.net