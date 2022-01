“ON AIR!” – CORSI: “D’accordo con Mou, questa Roma è di un livello bassissimo”, FOCOLARI: “Mai sentite dire certe cose da un allenatore”, MAGNI: “O la smettiamo di farci gol da soli o diventa dura”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “L’allenatore parla di partita orribile dal punto di vista tecnico. Abbiamo giocato male, su questo non ci sono dubbi. Avevamo un centrocampo molto tecnico, eppure non siamo riusciti a palleggiare. Maitland-Niles? Arriva la notizia della trascrizione del contratto del giocatore in Lega, ma aspettiamo l’ufficialità. La trascrizione vuol dire poco, c’è bisogno del permesso di lavoro visto che è extracomunitario. Molti ieri lo davano già titolare vista l’espulsione di Karsdorp…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sono d’accordissimo con Mourinho, il livello di questa Roma è molto molto basso. E i rigori dati sono rigorini: Abraham la può anche sfiorare, ma tu la vai a guardare non perchè la palla cambia direzione e cambia l’esito del tiro. Andare a guardare quello è andare proprio a rompere i co*lioni, e nel calcio una cosa del genere non ci deve stare… Per il resto, la Roma fa ridere. Il Milan ha giocato con una foga e una voglia che la Roma non aveva. E la squadra vista ieri, negli uomini, è la più forte che abbiamo. A parte Spinazzola, questa è la formazione titolare. E ha giocato contro una Milan a cui mancavano tanti. Secondo me anche con un arbitro buono andava a finire così…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non mi aspettavo una Roma brutta ieri. Mi aspettavo una Roma diversa, addirittura favorita viste le assenze del Milan. La partita però è stata fortemente condizionata da una coppia di arbitri che non si possono vedere in un campionato serie come la Serie A. Saranno stati almeno 6 o 7 gli episodi controversi della partita… Ma se tu vai a Milano e dopo sei minuti ti ritrovi sotto di un gol in quel modo lì c’avrà un peso o no sulla partita?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma veramente fa arrabbiare. E’ vero che ha giocato male, ma in un momento di costruzione della squadra, ci sta che mentre tenti di crescere, e non so quanto sia cresciuta fino a ora, giochi male e perdi. Il problema non è che la squadra gioca male, ma che la Roma si fa i gol da sola. Se non la smettono, non c’è niente da fare, perchè così ti affossi da te. E la Roma si fa gol da sola non solo col passaggio sbagliato di Ibanez, ma anche quando sbaglia trecento passaggi o quando ti fai espellere un giocatore mentre la partita era ancora aperta… ”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “La cosa migliore che ha fatto Mourinho ieri è stato togliere Abraham, che era ammonito anche lui. In quel momento stavano saltando i nervi a tutti. La Roma non ha il Giroud, non ha l’Ibrahimovic, ha dei ragazzi che devono crescere. Questa è una squadra con dei limiti, e se arriva sesta non fa il suo, fa anche qualcosa in più… Se la partita va tutta liscia, allora la Roma riesce a giocarsela a fino in fondo, altrimenti non c’è storia. Se vai sotto due a zero, e non per meriti degli avversari, la partita è già finita…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Quando prendi quei due gol, non puoi neanche commentare come è stata preparata la partita, perchè salta tutto. Alla Roma manca la personalità. Non vedo personalità dentro il campo. Mkhitaryan, Smalling, Mancini non hanno quella leadership, forse l’unico è Pellegrini, ma anche lui deve lavorarci molto. I giocatori devono tirare fuori il carattere, che non significa accendere le mischie in campo… Questa carenza la devi cercare sul mercato, magari Sergio Oliveira ti può dare qualcosa in più. Questa squadra ha dei limiti tecnici e caratteriali, e Mou sta lavorando su questo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Chi sta peggio tra le due romane? I loro allenatori… L’arbitro va discusso sul primo rigore, era difficile da comprendere o esserne certi in un senso o nell’altro. Abraham fa un gesto ingenuo, ma il gesto non basta a causare un rigore. Il resto sono tutte decisioni che ci stanno. Mourinho continua a piangere per i giocatori che non ha, ma il Milan ieri ha giocato senza i tre difensori centrali e senza i due centrocampisti titolari. La Roma aveva in panchina Cristante, e per me è stata una scelta incomprensibile. E’ l’unico che dà sostanza al centrocampo, e tu invece metti tutti e tre i giocatori che vanno…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri il Milan ha giocato con Gabbia e Kalulu, eppure ha fatto una signora partita. Sul rigore iniziale ci sono molti dubbi, il problema è che Abraham col braccio cerca di prenderla e il rigore è determinato da quella cosa lì, anche se non si capisce se la tocca o non la tocca. Ma come al solito quando la Roma perde, la buttiamo sugli arbitri. Il Milan aveva delle assenze pazzesche, eppure la Roma prende tre gol, e il Milan colpisce due pali e sbaglia un rigore. Mourinho ieri, in un centrocampo che ha bisogno di un puntello, tiene fuori Cristante mettendo uno che corre in mezzo e due fantasisti ai lati. Ed è sbagliato. Lui dice che la rosa è tecnicamente scarsa, per me è di una gravità estrema. Ma come una rosa scarsa…ora hai a disposizione tutti i titolari, e questi pure sono scarsi? Io non avevo mai sentito parlare così un allenatore della propria squadra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma e Lazio stanno pari e patta, i punti sono quelli… La squadra non può avere quell’atteggiamento lì. Ibanez dà una palla indietro che non esiste al mondo. Chiffi ci mette del suo fischiando quel rigore lì dopo cinque minuti, noi dopo 3 ore non avevamo ancora capito se Abraham la tocca o no. Ora vediamo come si muoverà sul mercato la Roma. Io ieri faccio fatica a salvare un giocatore, la squadra non ha un’identità, va a sprazzi. La Roma ieri ha fatto troppo poco, e il Milan rattoppato ha meritato di vincere la partita…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “L’operato di Chiffi è stato insufficiente, così come la prestazione della Roma. La forza del Milan risiede nella sua capacità di saper reagire agli infortuni, dimostrando una grande personalità. La Roma è stata arruffona e inconcludente, e anche ieri ha confermato tutte le sue debolezze quando affronta i big match…”

Redazione Giallorossi.net