“ON AIR!” – CORSI: “Parte Under, resta Kalinic: ecco il mercato creativo di Petrachi”, MAGNI: “Guerra di potere? Se è così temo per le prestazioni della squadra”, BERSANI: “Con l’asse Roma-Juve ti venderesti l’anima al diavolo”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ieri ho messo la canzone “That’s amore” e oggi tutti scrivono che la Roma se la compra D’Amore…e se mettevo “Acqua azzurra acqua chiara” se la comprava Mogol?…Io capisco che certe cose le scriva un gruppo di ragazzi che ci seguono, ma lo stupore è che poi le scrivano addirittura certi giornali…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Kalinic se ci fa lo sconto può rimanere, mentre Under parte…ecco il mercato creativo di Petrachi. Sembrano minacce, ma invece è la realtà dei fatti: la Roma non ha soldi, la Roma deve vendere. Quindi restiamo con Kalinic, mentre Zaniolo non si sa se resta oppure no…. Baldissoni che prova a riprendere il potere è una cosa che speriamo non avvenga… Lo stadio della Roma? I cinque stelle gli stanno facendo capire che si può fare, ecco perchè lui vuole vedere come va a finire…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se è vero quello che scrive oggi il Corriere dello Sport, si rischia una guerra di potere interna e la cosa potrebbe sfuggire di mano. Per altro di guerre di potere interna ne abbiamo viste già parecchie in questi nuovi anni, anche all’inizio con Baldini. E’ chiaro che nel momento in cui non hai la presenza che devi avere, l’azienda vuole scalata da chi in questi anni si sentiva legittimamente in grado di dirigerla… La squadra è la diretta espressione della società e della sua solidità, e temo molto che questa situazione, se è così come la racconta il Corriere dello Sport, possa riflettersi nei prossimi mesi in modo anche serio sulle prestazioni della squadra…”

Paolo Cento (Rete Sport): “L’intervista di Petrachi è un ottimo paravento per tutti. Ha messo la faccia su una vicenda dove nessuno ce la mette più e dove il povero Fonseca è abbandonato a sé stesso. Quando percepisci a Trigoria che non gliele importa più niente a nessuno, ma il giocatore della Roma in campo cosa pensi possa darti in più rispetto all’ordinaria amministrazione…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Siamo arrivati a un redde rationem che non ci lascia speranze… Se Zaniolo e Pellegrini restassero a Roma sarebbe quasi come uno scudetto vinto… Da chi ripartirei? Ripartirei da un’altra società… Non è congelato niente, stanno lavorando per vedere come uscirne fuori. La Roma oggi come oggi sa che se deve vendere Zaniolo e Pellegrini per riaggiustare le cose e darti la solita squadretta che non so dove arriverebbe, hai poche squadre che possono darti soldi veri. Forse 50 milioni te li può dare la Juventus… Se hai pochi soggetti dall’altra parte in grado di soddisfare le tue esigenze, sei costretto a rivolgerti a quei soggetti e sei ostaggio di chi te li può comprare…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Mi pare evidente che si dovesse davvero materializzare questa collaborazione, questo asse Roma-Juventus, la Roma avrebbe solo da perdere… Quando stringi un patto con chi è più forte e potente di te sotto ogni punto di vista, hai tutto da perdere…Ti vendi l’anima al diavolo. Vedremo che succede, meno male che tra un po’ si torna a parlare di calcio giocato…

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Il presidente è un po’ così…il fatto che siano aumentati i debiti così tanto non gli fa piacere. Significa che il management ha sbagliato…vedremo…So che Pedro è della Roma, gli hanno detto di pazientare perché devono forse piazzare qualche altro giocatore. Però Pedro è in mano alla Roma…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Pellegrini e il suo entourage ci sono rimasti male per le dichiarazioni di Petrachi. Il fatto che dipenda tutto da lui forse è un peso eccessivo da dare a questo ragazzo ancora così giovane. Adesso solo il Psg può spendere in questo momento, per questo motivo tutti i giocatori vengono accostati al Psg…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Con la svalutazione la clausola di Pellegrini ha un valore…30 milioni, non è che te lo regalano…è una cifra abbordabile, ma ora non è più una svendita come lo era prima del Coronavirus… In questo momento solo gli sceicchi possono spendere, tutte le altre, anche le big spagnole, devono fare i conti…”

Franco Melli (Radio Radio): “Riprende potere Baldissoni? Si sta riformando il triumvirato di prima, Pallotta, Baldini e Baldissoni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per il quarto posto della Roma dipende molto dall’Atalanta, ma la squadra giallorossa deve dimostrare di essere pronta e non deve sbagliare niente. Vanno vinte tutte o quasi, ma non so se sarà in grado di farlo. Occorre il massimo da tutti i giocatori. Se fa il suo però la Roma la vedo nella lotta Champions, l’Atalanta ha un calendario tosto. Sul mercato puoi arrivare a due svincolati, ma non ti cambiano la vita…”

