“ON AIR!” – CORSI: “Lewandowski alla Roma? Non ci credo, ma con Friedkin…”, PIACENTINI: “Altro annuncio in arrivo alle 15:09 di oggi?”, BERSANI: “Sogno Mou che arriva con Haland”, PRUZZO: “Fonseca potrebbe finire alla Fiorentina”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Gli scontri diretti sarebbe stato importante non perderli più che vincerli, il rammarico è quello, avresti avuto un punto in più tu e due in meno le altre. La Roma contro l’Inter all’andata ha giocato una partita importante. In queste ultime tre partite la Roma può dimostrare di essersi messa alle spalle i brutti pensieri e le depressioni. Dobbiamo però tenere conto che giocheremo a San Siro non ad armi pari: loro avranno l’organico al completo, mentre a noi mancheranno tanti giocatori importanti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “I giornali vanno molto di fantasia. La verità è che non dovremmo nemmeno leggere le cose che si scrivono, dovremmo fare radio con le nostre sensazioni. Dire “la Roma compra questo o quell’altro” non ha senso, i giornali sentono le radio e poi sparano qualsiasi cosa gli capiti. Quando non si sa niente, si va di penna per far vendere più copie… Lewandowski alla Roma? Non ci posso credere, è una stupidaggine dai…sarebbe una roba da festeggiare con aragosta e champagne… Nessuno qua dice che la Roma prende Lewandowski, ma ci sono piccole stupidaggini come l’intervista di oggi dell’attaccate, e Tiago Pinto che nel colloquio avuto con la stampa ha detto che non ama Giroud, e che preferisce Lewandowski… Se ci fosse stato Pallotta avrei detto: “Seee, arrivederci e grazie“, ma Friedkin ci ha portato Mourinho, e qualche speranza in più…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il campionato finirà il 23 maggio, e l’idea di stare in questo limbo, in attesa di Mourinho, per un altro mese non si sopporta. Spero che si organizzino prima, tanto non è che devi certificare il mercato, ma una cosa che è stata già annunciata. Per cui non capisco perchè aspettare. L’anno prossimo la Juve potrebbe anche continuare questa fase di transizione, e anche l’Inter vivrà una situazione complicata. Io sinceramente non ho ancora capito la Roma cosa vorrà fare… Se Mourinho lo vuole Mkhitaryan, si mettessero d’accordo, e noi ce lo teniamo volentieri. Altrimenti, lo lasciamo andare. Per me non c’è nessun giocatore al di sopra di ogni sospetto, se Mou dice “questo non lo voglio“, va bene, allora via. A lui hanno dato un progetto triennale, e a questo punto noi dobbiamo affidarci a lui dandogli carta bianca…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “C’è una grandissima attesa intorno all’arrivo di Mourinho. Conoscendolo, non dico che arriverà qui dopo l’ultima di campionato, ma diciamo tra fine maggio e l’inizio di giugno. Oggi è una settimana esatta che è stato annunciato Mou alla Roma, e oggi alle 15:09 sarà fatto un altro annuncio. Ora vediamo chi sarà…(ride e scherza, ndr). Se non ci fosse stato il derby staremmo già a parlare dell’anno prossimo, cosa che già facciamo. Ma l’attesa è tutta per Mourinho, sentirlo parlare, sapere che programmi ha per la Roma. Con l’annuncio di Mourinho è cambiata completamente la prospettiva sul mercato, che prima era fatto di scambi e di E’ difficile non parlare di Mou…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma ha sparigliato tutto con la scelta di Mourinho, ora le altre squadre dovranno fare delle riflessioni in più. La Roma con Fonseca era un fuoco di paglia, ora se vuoi andare in Champions dovrai fare i conti anche con la Roma. Per me sul mercato l’urgenza è sistemare il centrocampo, è l’architrave della squadra. Secondo me devi fare addirittura due innesti, serve gente che faccia filtro a una difesa che ha preso gol da tutti. Ieri ho sentito dire che Mourinho non arriverà prima di fine giugno, speriamo di no, perchè l’attesa sarebbe troppo logorante… Lui a Roma il 17 giugno, vent’anni dopo lo scudetto? Allora viene con Haland…se mi devi far volare, fammi volare…”

Marco Juric (Rete Sport): “Io sono stra-convinto di Musso, per me è una prima scelta. Per me il portiere è una delle priorità. Guardate De Gea, che salva lo United facendo parate dall’inizio alla fine. Ma perchè Alisson? Vi ricordate quanto spostava avere lui in porta? Secondo me lì devi mandare via tutti, devi fare una rivoluzione assoluta e completa in porta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non ci credevo, eppure mi dicono che Paulo Fonseca goda di grande stima a Firenze e potrebbe essere lui il nuovo tecnico della Fiorentina…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Chi dice sia positiva la stagione di Fonseca me lo deve spiegare. Una squadra come la Roma non può arrivare settima in campionato, non capisco perché il tecnico debba godere di questo credito. Molti dei motivi del calo della Roma sono riconducibili all’allenatore. Il futuro? In attacco alla Roma manca qualcosa, il ritorno di El Shaarawy non l’ho capito tanto…”

Redazione Giallorossi.net